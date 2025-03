Pamela López habría mandado indirecta a Christian Cueva: "¿Sabías que un hombre infiel busca algo más?"

Como ya se conoce, Pamela López expuso a Christian Cueva hace un año afirmando que le fue infiel con varias mujeres. Ante esto, ambos se decidieron separarse y hasta el momento no han logrado divorciarse, aunque cada uno ya fue avanzando con su vida.

Si bien Pamela López ha revelado que Christian Cueva le fue infiel con muchas mujeres de la farándula, el pelotero lo ha negado y lo único que aceptó fue que estuvo con Pamela Franco. Hasta el momento, cada uno fue realizando su vida por separado y sus problemas se han ido resolviendo vía legal.

Aunque, Pamela López viene disfrutando de su soltería saliendo de fiesta durante los fines de semana, ahora sorprendió con un mensaje en sus redes sociales. La nueva chica de la farándula compartió un video donde una persona habla sobre el comportamiento de hombres infieles y mujeriegos.

En este video, la especialista comenta que aquellos hombres infieles buscan el amor que una madre no le dio y que eso busca en varias mujeres, ante eso afirma que nunca lo encontrará. Varios usuarios lo compartieron en TikTok y señalaron que sería una indirecta para el futbolista de Cienciano.

"Sabías que un hombre mujeriego o infiel busca algo más? El hombre fiel, y con múltiples mujeres, busca ser aceptado por mamá. Desde su inconsciente no se sintió amado y protegido por su madre. Sintió que su mamá no estaba disponible para él, y que ella no demostraba su amor cómo el necesitaba. Cómo no pudo llenarse de amor, busca el amor y la aceptación de ella en varias mujeres, pero ninguna se la dará 'Porque ninguna es su mamá'", expresó en el video.