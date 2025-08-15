Pamela López defiende su felicidad comiendo en huariques con Paul Michael: "Mantengo a mis hijos"

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, dejó en claro que está feliz con su actual pareja, Paul Michael, y que disfruta de la vida sin lujos, comiendo en huariques. Además, aseguró que se está haciéndose cargo de sus hijos sin depender económicamente del futbolista.

Pamela López defiende su vida sencilla con Paul Michael

Pamela López, expareja de Christian Cueva, salió a responder luego de que Magaly Medina comentara sobre su nuevo estilo de vida. Lejos de molestarse, aseguró que está tranquila y feliz al lado de su pareja, Paul Michael, disfrutando de los pequeños placeres de la vida.

En una entrevista con "Magaly TV La Firme", Pamela López fue clara: aunque ahora lleva una vida más sencilla, comiendo en huariques con Paul Michael, eso no le quita la felicidad.

"Gracias a Dios. Hoy por hoy, estoy tranquila y feliz, comiendo en mis huariques, de repente con otro estilo de vida, pero no me hace infeliz. Sigo sacando adelante a mis hijos, porque yo los mantengo", afirmó.

Además, dejó en claro que el apoyo económico de Christian Cueva es limitado. Incluso señaló previamente en la conversación que sus hijos necesitan un papá presente.

"A mí no me pagan nanas, no me pagan mantenimientos, no me pagan comida, lonchera, recreación, vestimenta... cero. Lo único que paga el padre de mis hijos es colegio y movilidad", agregó sin rodeos. "Son tres criaturas que necesitan mucho y no solamente hablo económico, necesitan mucho de su papá", aseguró previamente.

Magaly lanza advertencia

Tras escuchar sus declaraciones, Magaly Medina no se guardó nada y le dio un consejo en vivo. La conductora advirtió que su pareja actual tampoco tendría ingresos fijos.

"Creo que ni un mes llegó a estar con Candela y ahora está otra vez sin chamba. Es como un hijo más que mantener. Si ya estás con las justas manteniéndote a ti y a tus hijos, no te juntes con gente que no te aporta nada", señaló.

Magaly Medina también cuestionó la importancia de mantener una relación con alguien que no genera ingresos.

"Podrá ser bien parecido y musculoso, pero... ¿cuál es la valía de eso? Uno no le va a estar cambiando la mentalidad a cada equivocada que anda por la vida", sentenció.

El romance de Pamela y Paul Michael viene recibiendo comentarios de todo tipo. Mientras algunos critican que él no tenga un trabajo estable, otros apoyan que ella viva su relación como mejor le parezca.

Pamela, por su parte, no parece dejarse afectar por las opiniones. Su prioridad, asegura, son sus hijos y mantener un hogar estable. Aunque reconoce que su vida ha cambiado desde que se separó de Cueva, insiste en que la tranquilidad que tiene ahora es lo que realmente vale.

En resumen, Pamela López asegura que es feliz viviendo de forma sencilla con Paul Michael y asumiendo el mantenimiento de sus hijos, sin depender del futbolista. Magaly Medina, en cambio, le advierte sobre los riesgos de sostener una relación con alguien que no le aporte económicamente. La historia promete seguir dando que hablar.