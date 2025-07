Marisol lanza fuerte indirecta ¿contra Pamela López? por pedir pensión para sus hijos: "Trabaja pues"

La batalla legal y mediática entre Pamela López y Christian Cueva parece de nunca acabar, ya que hasta el momento no se han puesto de acuerdo sobre el monto que el futbolista debería pasarle a sus hijos como concepto de pensión alimenticia. También ha llamado la atención que Marisol habría enviado una indirecta respecto al tema.

La cantante de cumbia estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses, debido a que se destapó que habría tenido un acercamiento con el futbolista cuando él aún estaba casado con Pamela López. Sin embargo, Marisol negó todo y afirmó que solamente fueron amigos.

Posteriormente, Pamela y Marisol se juntaron en el set de la Chola Chabuca y, tras ello, parecía que todo había quedado solucionado entre ellas. Sin embargo, en uno de los más recientes conciertos de Marisol, lanzó una indirecta hacia las madres que claman por una pensión alimenticia.

Marisol hizo una reflexión sobre el escenario, dejando entrever que las madres de familia que realmente quieren salir adelante con sus hijos deben trabajar duro para mantenerlos y no estar quejándose porque el padre no pasa una pensión digna.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Pamela López no ha hecho referencia al tema ni le ha respondido directamente a Marisol, aunque constantemente está declarando a los medios que Christian Cueva no estaría cumpliendo con sus responsabilidades económicas.

Durante las últimas presentaciones de la artista Marisol ha estado mandando unas supuestas indirectas a Pamela López sobre trabajar y no estar pidiendo dinero. Es así como la nueva influencer decidió responderle afirmando que las palabras de la cantante de cumbia serían machistas.

Es así como el programa de 'América Hoy' se comunicó con Pamela López para que pueda dar su opinión sobre el show que viene realizando Marisol en sus presentaciones. Es así como la expareja de Christian Cueva afirma que no se lo toma personal y dida que se refiera a ella. Aunque comenta que las palabras que expresa serían machistas y le da lástima que hable así hacia el público.

"De verdad que no lo tomo como algo personal, me imagino que es parte de su show. De igual forma es una lástima lo que dice porque ese speech es netamente MACHISTA y que lo diga la señora? En mi criterio, me da muchísima lástima, no debería manejarse así con un doble discurso", expresó.