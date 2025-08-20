Bryan Torres es captando bailando con otra mujer en medio de la pelea de Samahara y Youna

Samahara Lobatón nuevamente está enfrentada al padre de su primera hija, Youna, y ambos han hecho fuertes acusaciones entre ellos. Mientras tanto, su actual novio, Bryan Torres, parecía haberse mantenido al margen de todo, pero un reciente video que se ha vuelto viral lo muestra bailando junto a una joven misteriosa.

Bryan Torres baila con otra mientras Samahara pelea

Un video publicado por la usuaria de TikTok, Vale Moreno, ha llamado la atención de muchas personas debido a que muestra al padre de la segunda hija de Samahara bailando con una joven durante lo que parece ser una presentación con su orquesta Barrio Fino.

"Me iba a poner triste, pero recordé que como yo me muevo, no se mueve nadie", escribió la usuaria en la descripción del clip.

El video muestra a una joven de vestido color vino meneando sus curvas frente al cantante de salsa, mientras él intenta seguirle los pasos, pero evita su mirada en todo momento y parece desgarbado al bailar . Aunque la joven intentó seducirlo, Bryan en todo momento mantuvo la distancia.

Cabe resaltar que Samahara confesó el último domingo en El Valor de la Verdad que Bryan Torres le había sido infiel hace unos meses, pero decidió darle una segunda oportunidad porque lo ama y considera que es el amor de su vida. Sin embargo, aclaró que esa será la única vez que dejará pasar una falta de respeto tan grave.

Samahara confía en Bryan Torres

Hace unos meses, Bryan Torres fue ampayado con una mujer siendo infiel a Samahara Lobatón, luego de ello aparecieron más jovencitas revelando que también habrían estado con él. Es así como se creyó que la hija de Melissa Klug terminaría con su relación amorosa, pero fue todo lo contrario ya que al poco tiempo anunciaron que se encuentra embarazada nuevamente.

En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Samahara revela que viene pasando por momentos muy felices en su familia. Además, que estaría sintiendo mucha confianza en el cantante de salsa, ya que habría cambiado para bien tras cometer el error de ser infiel.

"Yo ahora tengo mucha confianza con él, sé que ha mejorado poco a poco, es un trabajo constante la verdad mejorar por ti y tu familia ¿no?", expresó ante las cámaras.

De esta manera, Bryan Torres aparece bailando con una joven misteriosa, pero Samahara mantiene firme su relación. Tras pasadas infidelidades y rumores, la influencer asegura confiar en el cantante, destacando que hoy viven una etapa feliz mientras esperan a su segundo hijo.