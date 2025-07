Pamela López explota contra quienes la llaman vaga: "Yo trabajo de todo, a mí nadie me da"

¡Harta de las críticas! Pamela López no se quedó callada y respondió con fuerza a quienes la llaman "vaga" en redes sociales. La aún esposa de Christian Cueva decidió aclarar que nadie le regala nada y que trabaja duro por sus hijos.

Pamela López explota contra quienes la llaman vaga

Pamela López no aguantó más y respondió con todo a los ataques que viene recibiendo en redes sociales. Cansada de que la llamen "vaga", la aún esposa del futbolista Christian Cueva se defendió asegurando que nadie la mantiene y que ella sola saca adelante a sus hijos.

"No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, o saben cómo vivo, si yo no percibo manutención hace un año, cómo comen mis hijos", expresó muy molesta.

Pamela aclaró que, pese a no recibir ayuda económica de Cueva desde hace tiempo, sus hijos siguen viviendo bien y no les falta nada.

"Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida, yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito (bien arreglado), mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo", dijo en su redes, según Trome.

Según la trujillana, no depende de nadie y todo lo que logra es con su propio esfuerzo. Muchos usuarios la compararon con Pamela Franco, actual pareja de Cueva, a quien el futbolista le habría mandado 280 soles. Pamela López aprovechó para lanzar una indirecta.

"¿Me yapean 280 soles? No me cae nada"

Sin pelos en la lengua, Pamela López soltó una frase que llamó la atención por su polémico pasado mediático.

"Tienen mi número, ¿me yapean 280 soles?, cómo existe ese milagro", comentó. Además, aseguró que ella sí trabaja para mantener a sus hijos. "Saben cómo se hace para generar, para comprarle a mis hijos el uniforme, para pagar la inscripción, para comprar sus bebidas, sus loncheras, sus comidas. Yo trabajo de todo, a mí nadie me da, no me dan nada", agregó.

La aún esposa de "Aladino" afirmó que su motivación son sus pequeños, y que no necesita que nadie le ponga un sol en la billetera.

"Yo veo la forma de salir adelante por el bienestar de mis hijos y el mío", sostuvo Pamela López, recalcando su papel económico y como madre en su familia.

Estas declaraciones llegan en medio del escándalo que rodea a Christian Cueva, quien ha sido criticado por su cercanía con Pamela Franco, mientras se encuentra aún casado con López. Aunque Pamela ha mantenido la compostura en muchas ocasiones, esta vez no dudó en responder fuerte.

Pamela López quiso dejar en claro que no es una "vaga" como muchos comentan. Dice trabajar duro para que a sus hijos no les falte nada, y aseguró que no recibe un sol de nadie. Con frases como "yo trabajo de todo" y "a mí nadie me da", la trujillana mostró que está más firme que nunca y dispuesta a seguir luchando sola.