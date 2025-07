Pamela López arremete contra Cueva tras pedido de régimen de visitas: "¿Ahora sí quiere ver a sus hijos?"

El conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo con la reciente solicitud del futbolista para acceder al régimen de visitas de sus hijos, ahora que juega en Ecuador. Sin embargo, la aún esposa del 'Aladino' respondió con contundencia a esta petición, poniendo en duda la intención real del jugador.

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Pamela López cuestionó la iniciativa de Christian Cueva de pedir régimen de visitas a esta altura del proceso. La trujillana recordó que mientras el futbolista estuvo en Perú no mostró interés por compartir tiempo con sus hijos, y por ello, no ve motivo para acceder a su pedido ahora que está en el extranjero.

"Me causa tanta risa y tanta lástima al mismo tiempo, que a estas alturas pida un régimen de visitas y claro, si no ha sido capaz de poder ver a mis hijos el tiempo que ha estado acá, cómo se te ocurre que le voy a dar a mis hijos para que se los lleve a Ecuador", expresó con firmeza.

Asimismo, López se refirió al documento que envió el jugador de Emelec, donde indica que le ha delegado la responsabilidad a su abogado.

En una reciente entrevista para el programa "Ponte en la cola", Pamela López fue consultada sobre la carta notarial enviada por Pamela Franco para que se rectifique tras acusarla de fotografiar a sus hijos en el aeropuerto Jorge Chávez. Sin dudar, la trujillana, respondió que no cambiará su postura y que sus menores son testigos de la verdad.

"No me rectifico, me ratifico. Ahí están mis pequeños y ellos no mienten. Tendremos que pasar por una cámara Gesell, pedir los videos del aeropuerto, lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad. No tiene que ser necesariamente una foto o un video, puede ser una transmisión en vivo o una videollamada, el hecho es que enfocó a mis hijos", explicó Pamela con firmeza.