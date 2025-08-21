Maju Mantilla no sabía de anuncio de separación de Gustavo Salcedo, según tiktoker: "Estaba sorprendida"

La separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha conmocionado a varios seguidores de la modelo peruano. Ahora ha aparecido una tiktoker afirmando que según sus fuentes, la ex Miss Universo se puso triste al enterarse del fin de su matrimonio.

¿Maju Mantilla no estaba enterada?

Por medio de su cuenta, la tiktoker Pati Lorena es conocida por haber sido la ex productora de Gisela Valcárcel y ahora, acaba de sorprender con una noticia. Al parecer, gente cercana a la querida modelo peruana informó que Maju Mantilla se puso muy triste al enterarse de todo lo sucedido porque no estaba enterada del comunicado de su aún esposo Gustavo Salcedo.

"Según lo que me han contado, la Maju no sabía estaba sorprendida anoche, triste, no ha dormido en toda la noche que hoy día no va ir a su programa. Dice que estaba en su camita sola y de repente ve a la Magaly dando la noticia, todas nos enteramos incluida la Maju. No sabía nada, acababan de estar de viaje en Argentina creo con los hijos, regresaron y la sorprenden con esto", reveló.

Es así como al parecer, la modelo se habría enterado por Magaly el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. Incluso, los hijos de la modelo tampoco conocían de esta situación.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Salcedo informó que, de mutuo acuerdo, ponía fin a su matrimonio con Maju Mantilla. El también deportista olímpico explicó que la decisión llegó tras un proceso de varios meses en los que ambos buscaron manejar la situación con respeto y madurez.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Salcedo no dudó en resaltar la importancia de la ex reina de belleza en su vida, así como los años que compartieron como pareja. También explicó que ambos seguirán enfocados en sus hijos y en mantener una buena relación como padres.

"Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", agregó.

Comunicado de Gustavo Salcedo.

De esta manera, Gustavo Salcedo reveló la noticia de su separación con Maju Mantilla, haciendo creer que todo terminó bien. Según una tiktoker, la modelo trujillana no estaba enterada de nada y el comunicado la tomó por sorpresa que le afectó fuertemente.