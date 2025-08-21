RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡No le avisaron!

Maju Mantilla no sabía de anuncio de separación de Gustavo Salcedo, según tiktoker: "Estaba sorprendida"

Tras el comunicado de Gustavo Salcedo, una tiktoker revela que Maju Mantilla no estaba enterada de la separación y que no pudo dormir en toda la noche.

Maju Mantilla no sabía de anuncio de separación de Gustavo Salcedo, según tiktoker
Maju Mantilla no sabía de anuncio de separación de Gustavo Salcedo, según tiktoker (Composición Karibeña)
21/08/2025

La separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha conmocionado a varios seguidores de la modelo peruano. Ahora ha aparecido una tiktoker afirmando que según sus fuentes, la ex Miss Universo se puso triste al enterarse del fin de su matrimonio. 

¿Maju Mantilla no estaba enterada?

Por medio de su cuenta, la tiktoker Pati Lorena es conocida por haber sido la ex productora de Gisela Valcárcel y ahora, acaba de sorprender con una noticia. Al parecer, gente cercana a la querida modelo peruana informó que Maju Mantilla se puso muy triste al enterarse de todo lo sucedido porque no estaba enterada del comunicado de su aún esposo Gustavo Salcedo

"Según lo que me han contado, la Maju no sabía estaba sorprendida anoche, triste, no ha dormido en toda la noche que hoy día no va ir a su programa. Dice que estaba en su camita sola y de repente ve a la Magaly dando la noticia, todas nos enteramos incluida la Maju. No sabía nada, acababan de estar de viaje en Argentina creo con los hijos, regresaron y la sorprenden con esto", reveló. 

@patilorenavera ULTIMAS NOTICIAS DE MAJU MANTILLA! Te queremos hermosa! Olvídate de ese cucaracho 🪳 #viral #tiktok #foryou #peru #tv ♬ original sound - Pati Lorena

Es así como al parecer, la modelo se habría enterado por Magaly el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. Incluso, los hijos de la modelo tampoco conocían de esta situación.

¡Agárrate, Zully! Susy Díaz y Florcita Polo incursionan en el streaming con su canal de Kick: "Conéctense"
Lee también

¡Agárrate, Zully! Susy Díaz y Florcita Polo incursionan en el streaming con su canal de Kick: "Conéctense"

¿Qué dijo Gustavo Salcedo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Salcedo informó que, de mutuo acuerdo, ponía fin a su matrimonio con Maju Mantilla. El también deportista olímpico explicó que la decisión llegó tras un proceso de varios meses en los que ambos buscaron manejar la situación con respeto y madurez.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Salcedo no dudó en resaltar la importancia de la ex reina de belleza en su vida, así como los años que compartieron como pareja. También explicó que ambos seguirán enfocados en sus hijos y en mantener una buena relación como padres.

Pamela Franco termina con los rumores de una ruptura con Christian Cueva: "Una distancia enorme"
Lee también

Pamela Franco termina con los rumores de una ruptura con Christian Cueva: "Una distancia enorme"

"Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", agregó.

Comunicado de Gustavo Salcedo.
Comunicado de Gustavo Salcedo.

De esta manera, Gustavo Salcedo reveló la noticia de su separación con Maju Mantilla, haciendo creer que todo terminó bien. Según una tiktoker, la modelo trujillana no estaba enterada de nada y el comunicado la tomó por sorpresa que le afectó fuertemente. 

Temas relacionados Gustavo Salcedo Maju mantilla no sabía Pati Lorena separación

Siga leyendo

Lo Más leído

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

Así respondió Paul Michael tras su salida de Orquesta Candela: "El que se desespera pierde"

últimas noticias
Karibeña