Pamela Franco termina con los rumores de una ruptura con Christian Cueva: "Una distancia enorme"

Pamela Franco finalmente puso fin a los rumores de una posible ruptura definitiva con Christian Cueva, luego de que Pamela López asegurara que el futbolista habría intentado contactar a su novio, Paul Michael, a través de un amigo. La cantante de cumbia también aclaró por qué ha retirado las fotos con su pareja.

¿Por qué Pamela y Christian ya no tienen fotos juntos?

La intérprete de "Dile la verdad" conversó esta mañana con las cámaras de Más Espectáculos y fue consultada sobre la eliminación de fotos junto al futbolista. Ella precisó que nunca había publicado fotos con él, sino videos en TikTok, los cuales aún permanecen en su cuenta.

"A veces no publicamos porque tratamos de evitar cosas que en un momento nos hemos dejado llevar y hemos subido...", dijo. Además, cuestionó que la gente nunca está conforme y siempre critica si suben o no fotos juntos.

Asimismo, aseguró que Christian está enfocado en sus proyectos y muy tranquilo, mientras que ella continúa firme en la música y no piensa dejar su carrera artística bajo ningún concepto.

"Cada uno tiene sus sueños personales, y cuando alguien se quiere de verdad, al final la distancia es simplemente algo pasajero , porque en algún momento nos vamos a ver. Yo viajaré o él vendrá. La distancia no tiene nada que ver cuando alguien se quiere", indicó.

¿Pamela y Christian Cueva terminaron?

Aunque Pamela aclaró que ambos están persiguiendo sus sueños por separado, se mostró segura de que en el futuro también construirán algo juntos. La cantante fue consultada sobre los rumores de una posible ruptura y respondió:

"Siguen preguntando sobre eso y seguirá, porque es parte de especular. Asumir cosas en el mundo del espectáculo es normal. La vida real y la vida mediática tienen una gran diferencia y una distancia enorme . Yo vivo mi día a día, en mi realidad estoy bien y tranquila", dijo.

La cantante tomó con humor los rumores de una posible ruptura con Christian Cueva y aseguró que ya se están acostumbrando a sobrellevar las habladurías en redes sociales.

Finalmente, Pamela Franco se negó a hablar sobre la conciliación a la que Christian Cueva llegó con Pamela López por la manutención de sus tres hijos. Además, confirmó que su tema legal con ella sigue su curso y que próximamente habría novedades en el caso.

Es así que, Pamela Franco dejó en claro que continúa firme al lado de Christian Cueva, asegurando que pese a los comentarios y rumores, su relación se mantiene sólida. La cantante señaló que ambos siguen adelante, apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y profesionales.