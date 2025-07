Pamela López no se rectifica tras carta notarial de Pamela Franco: "Pudo ser transmisión en vivo o videollamada"

Hace unas semanas, Pamela López acusó a Pamela Franco de fotografiar a sus hijos menores en el aeropuerto Jorge Chávez, un hecho que generó polémica y llevó a la cantante a enviarle una carta notarial exigiendo que se rectifique. Sin embargo, la aún esposa de Christian Cueva reafirmó su versión y aseguró que seguirá luchando para aclarar la situación.

En una reciente entrevista para el programa "Ponte en la cola", Pamela López fue consultada sobre la carta notarial enviada por Pamela Franco para que se rectifique. Sin dudar, la cantante respondió que no cambiará su postura y que sus hijos son testigos de la verdad.

"No me rectifico, me ratifico. Ahí están mis pequeños y ellos no mienten. Tendremos que pasar por una cámara Gesell, pedir los videos del aeropuerto, lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad. No tiene que ser necesariamente una foto o un video, puede ser una transmisión en vivo o una videollamada, el hecho es que enfocó a mis hijos", explicó Pamela con firmeza.