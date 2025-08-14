Madre de Suheyn Cipriani pierde el control tras acusaciones en su contra: "No te pintes de víctima"

Las revelaciones de Suheyn Cipriani generaron una ola de críticas hacia su madre, ya que la acusó de maltratarla cuando era niña e incluso de encubrir un abuso por parte de su padrastro. Sin embargo, la madre de Suheyn salió a defenderse y, en medio de ello, perdió los papeles y se descontroló.

Madre de Suheyn se defiende de acusaciones

Tras las fuertes revelaciones de la exreina de belleza, el equipo periodístico del programa Amor y Fuego buscó a Bethsabeth Noriega, madre de Suheyn. Durante la entrevista, la señora perdió el control de sus emociones y empezó a gritar con los ojos desorbitados, haciendo un reclamo público por las declaraciones de su hija.

"No, ¿por qué? No puede ser. Dime por qué. Si yo he mantenido a esa muchacha, me he fajado por ella y ahora el padre se la da de gran padre, dime por qué. Nooo, es una cosa horrible, eso no tiene nombre", dijo Bethsabeth Noriega al borde del colapso.

Asimismo, la señora mostró un chat con su hija, donde le aconsejaba alejarse de César Vega debido a la tormentosa relación que llevaban. Sin embargo, indicó que Suheyn nunca tomó en cuenta sus consejos y se quedó junto al cantante de salsa hasta que dio a luz a su pequeña.

Sobre las declaraciones de Suheyn, donde acusaba a su madre de no haberla protegido de su padrastro a los siete años, Bethsabeth indicó que la historia de su hija no se ajusta a la verdad, aunque también se negó a contar detalles de lo sucedido en aquel entonces.

"¿Cómo a los siete años va a pasar eso si yo recién a los siete años me estaba casando? Ella ha contado su verdad, pero no es la verdad (...) mi hija sí vivió un abuso, pero no ha sido como ella ha dicho . Cuando me enteré de todo eso, él (padrastro) salió de la casa... no quiero entrar en detalles porque son cosas que ya se perdonaron", agregó.

Suheyn le escribió a su madre tras EVDLV

En otro momento de la entrevista, Bethsabeth contó que, tras el abuso que sufrió su hija, quiso denunciar, pero al parecer el atacante tenía muchas influencias, y eso le dio miedo, ya que empezaron a sucederle cosas extrañas, como que dos veces le cortaron los frenos de su auto.

Asimismo, arremetió contra su hija, acusándola de intentar comprarla con dinero. Bethsabeth mostró un extenso mensaje que la exreina de belleza le envió poco después de terminar El valor de la verdad, en el que se disculpa con ella y ofrece ayudarla económicamente.

"Mami, quería hablar contigo con el corazón en la mano, sé que estás molesta conmigo por algunas cosas que decidí compartir y entiendo que te pueda afectar o doler (...) jamás lo hice con la intención de exponerte y hacerte daño. Necesito conversar contigo, explicarte todo bien, y quiero que estés preparada para lo que pueda surgir en redes y darte el apoyo económico que necesites", se lee en el texto que Suheyn le escribió a su madre.

Sin embargo, Bethsabeth se mostró decidida a cortar todo lazo con su hija y dijo que actualmente no quiere saber nada de ella, ya que se siente traicionada por sus declaraciones.

" Si yo estoy aquí es porque mi dignidad no se compra con dinero . Tú creías que yo no era capaz de defenderme porque nunca me había defendido. Si vas a decir algo, dilo tal cual como es, pero no te pintes de víctima", concluyó.

El caso de Suheyn Cipriani y su madre, Bethsabeth Noriega, expuso un tenso conflicto familiar marcado por acusaciones de maltrato y encubrimiento de abuso. Entre declaraciones contradictorias, gritos y reproches, ambas revelaron heridas del pasado, dejando en evidencia una relación rota y una distancia que parece irreconciliable.