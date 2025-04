Diana Sanchéz sobre posible remember entre Mario Irivarren y Vania: "Sería lindo que pudieran conversar"

Diana Sánchez rompió su silencio y se refirió al escándalo entre Mario Irivarren, Onelia Molina y Vania Bludau, luego de que se viralizara un video en el que Mario, aparentemente en estado etílico, le pide a Alejandra Baigorria que le diga a Vania que la va a llamar. Ante la polémica, la ex chica reality fue clara: cree que Mario actuó con buena intención.

Diana Sánchez habló para las cámaras de "América Hoy" sobre la polémica de Mario Irivarren y Vania Bludau. Para ella, todo lo que hizo su amigo Mario en el video viral donde menciona a Vania fue con la idea de tener paz con su pasado. Cuando la reportera le preguntó si cree que Mario y Onelia podrían arreglar las cosas, Diana respondió con esperanza.

Y cuando le preguntaron si veía posible un remember entre Mario y Vania, Diana se quedó pensando largo rato. Aunque negó creer que fuera posible, mencionó que sería bueno que sí se de esa conversación para quizá entablar una amistad.

Como es amiga de Mario desde hace años, Diana no dudó en halagar a Onelia Molina, la actual pareja del chico reality.

"A mí me parece una chica muy simpática, muy bonita, una chica inteligente. Si ella lo acompañó a Mario, siento que es una manera de también ir en pareja", dijo con firmeza. Además, agregó: "No hicieron nada malo, fueron a pasar un momento de celebración del amor. Ella estuvo ahí en plan de enamorada con Mario y no hay nada de malo con eso. Estuvo muy bonita, es una chica muy regia y me gusta que sea bastante educada".