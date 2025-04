¿Se rompió la amistad? Mario Irivarren deja de seguir a Alejandra Baigorria tras escándalo con Vania Bludau

El vínculo de más de 10 años entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren estaría pasando por su peor momento. Luego del escándalo en la boda de la empresaria, donde Mario fue captado hablando de su ex, Vania Bludau, ambos dejaron de seguirse en Instagram, lo que ha despertado rumores de un distanciamiento definitivo.

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren se alejan en redes

Todo indica que la amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria habría llegado a su fin. Luego del polémico video viral en plena boda de Ale con Said Palao, donde Mario fue captado hablando de su ex, Vania Bludau, la empresaria y el chico reality ya no se siguen en redes sociales.

Durante la celebración del matrimonio de Alejandra con Said Palao, Mario Irivarren fue grabado diciendo: "Dile que mañana la llamo", en referencia a Vania Bludau.

El video rápidamente se volvió viral y causó revuelo, no solo por lo que dijo, sino porque estaba junto a Alejandra, quien también era cercana a Vania y ahora es pareja de Said. El hecho molestó a muchos usuarios, quienes no solo criticaron a Mario, sino también a Alejandra, por permitir ese tipo de comentarios durante su boda.

Ya no se siguen

Los seguidores notaron que Mario y Alejandra ya no se siguen en redes sociales. Aunque ninguno ha dicho algo de forma directa, este gesto ha sido interpretado como una señal clara de que la amistad se quebró. Recordemos que ambos se conocen desde sus inicios en "Combate", y luego coincidieron en "Esto es guerra".

Muchos especulan que esta pelea tiene como origen la decisión de Alejandra de invitar a Mario a su boda, pero no a Onelia Molina, su actual pareja. Aunque Ale se disculpó después, los roces ya estaban presentes. La polémica del video con la frase sobre Vania habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Onelia y su reacción

Onelia Molina, pareja de Mario, rompió en llanto en televisión y confesó en "Esto es Guerra" que no quería ser vista así, por lo que prefería no hablar. La joven dejó en claro que lo ocurrido la afectó profundamente y que necesita tiempo para procesarlo.

Por ahora, no se ha confirmado si Onelia terminó con Mario, pero sí dijo que está tomando distancia. "Con el tiempo las cosas se van a decir, se van a aclarar. Ahora quiero tomarme un tiempo para estar tranquila", explicó en 'América Espectáculos'.

Con respecto a la pareja y sus redes sociales, Onelia Molina y Maria Irivarren se siguen siguiendo en Instagram tras todo lo ocurrido.

Alejandra y Mario se conocieron en 2013 y desde entonces se hicieron inseparables. Incluso cuando Mario empezó una relación con Vania, Alejandra apoyó la relación. Pero con la llegada de Onelia y los conflictos en "Esto es guerra", la relación se fue enfriando poco a poco.

Hoy, tras la boda de Alejandra y el escándalo con Vania, todo parece indicar que la amistad de Mario Ivarren y Alejandra Baigorria habría llegado a su fin. Sin duda, el hecho marca un distanciamiento. ¿Se reconciliarán o esto ya no tendrá vuelta atrás?