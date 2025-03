Flor Polo denuncia nuevamente a Néstor Villanueva y él se defiende "No veo a mis hijos hace 2 años"

Los conflictos legales entre Flor Polo y Néstor Villanueva parecen no tener fin. La hija de Susy Díaz presentó una nueva denuncia contra su exesposo por calumnia. Según el documento oficial, la demanda fue registrada el 26 de marzo de 2025 en la octava fiscalía de Lima, iniciando una investigación preliminar.

Esta denuncia estaría relacionada con una acusación que Villanueva presentó en 2022 contra Polo. En esa ocasión, la señaló por supuesto daño psicológico a su hijo. Sin embargo, el caso no prosperó, ya que las investigaciones determinaron que no existían pruebas que demostraran afectación en el menor, archivando el proceso en su momento.

Tras conocerse la denuncia, Villanueva se presentó en vivo en América Hoy para responder a la acusación. Durante la entrevista, expresó su malestar y aseguró que ha recibido múltiples demandas que lo afectan legalmente y emocionalmente. Además, mencionó que han pasado más de dos años desde la última vez que vio a sus hijos.

"Como son las coincidencias. Justo, hoy día yo me he ido a la fiscalía, me he ido al poder judicial, me he ido a la comisaría, y me llegó una denuncia. Yo me acerqué, porque ya han pasado más de dos años que no veo a mis hijos y no aceleran los documentos, la denuncia que yo le hice, eso fue hace más de un año", dijo en un inicio en el programa 'América Hoy.