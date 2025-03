Manolo Rojas denuncia robo de autopartes de su carro cerca de su casa: "No podemos vivir con miedo"

Manolo Rojas, uno de los cómicos más queridos del país, se convirtió en víctima de la delincuencia al sufrir el robo de autopartes de su carro mientras estaba estacionado cerca de su casa. Este hecho ha dejado al artista molesto y preocupado por la creciente ola de inseguridad que afecta a todos los ciudadanos, sin importar su estatus.

En una entrevista, Manolo Rojas expresó su indignación al contar lo sucedido: sufrió un robo cerca de su casa. Le sustrajeron autopartes de su carro mientras estaba estacionado.

"Uno ya no puede estar seguro en ningún lugar. Hace unos días sufrí el robo de unas autopartes de mi carro, gracias a Dios no lo pudieron abrir, sino lo desmantelaban. Y estaba a pocos metros de mi casa", relató el cómico, visibilizando lo vulnerable que se siente no solo como figura pública, sino como cualquier ciudadano en su propio vecindario.