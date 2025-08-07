Evelyn Vela confiesa que su amistad con Melissa Klug fue muy bonita: "Tengo cariño hacia ella"

Evelyn Vela se confesó en una íntima entrevista y habló sobre varios temas, como sus inicios en la farándula, sus matrimonios fallidos y también sobre el fin de su amistad con Melissa Klug. La empresaria resaltó que no pretende amistarse con la 'Blanca de Chucuito', aunque la recuerda con cariño.

Evelyn Vela descarta amistarse con Melissa Klug

La denominada 'Reina del Sur' concedió una entrevista al diario Trome y, tras ser consultada por su enemistad con Melissa, dejó claro que esa etapa de su vida llegó a su fin. Aunque aún le tiene un gran cariño, solo va a quedar como un bonito recuerdo.

"La hemos pasado bien bonito. Tengo bonitos recuerdos de ella. Yo no soy una persona mala, sí tengo un cariño todavía para ella, pero prefiero ahí de lejos...", declaró.

Evelyn resaltó que no se considera una mala persona, pero prefiere mantenerse lejos de Melissa. Además, descartó que vayan a proceder legalmente una contra la otra, ya que sus comentarios han dejado de afectarle hace mucho tiempo.

"No, no pierdo mi tiempo. Estoy en una etapa de mi vida de tanta tranquilidad, de tanta paz, de tanta alegría, que ahora vivo mi vida. No me interesa nada, que hable lo que quiera...", agregó.

Finalmente, afirmó que lo que más le molestó y dolió fue que hablara de su hija, Anne Thorsen. Según Evelyn, ella jamás sería capaz de hablar mal de las hijas de Melissa, ya que les tiene un cariño especial por todo el tiempo que las conoce y las vio crecer.

"La que comenzó con esto fue ella metiéndose con mi hija, y eso no lo puedo permitir. Si yo fuese tan baja como ella, hablaría de sus hijas, pero no lo voy a hacer por el cariño que en su momento les tuve a las chicas y por la amistad bonita que he tenido con ella", sentenció.

Samahara acusa a Anne Thorsen

Hace unas semanas, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, acusó públicamente a Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela, de intervenir en la relación amorosa de su hermana. Según la influencer, Anne inició un vínculo con el exnovio de Melissa Lobatón, lo cual consideró una traición especialmente dolorosa debido a la cercanía entre ambas familias.

Las declaraciones de Samahara revelaron que Melissa Lobatón vivió momentos difíciles tras enterarse de lo ocurrido y debió recurrir a terapia para reponerse. La presunta "traición" no solo generó tensión mediática, sino que quebró la cordialidad entre las familias involucradas.

Este enfrentamiento entre hijas profundiza la disputa pública entre Evelyn Vela y Melissa Klug. Las acusaciones de Samahara refuerzan la tensión mencionada en la entrevista principal, evidenciando que el distanciamiento entre ambas familias tiene raíces que van más allá de sus diferencias adultas.