Tula Rodríguez sorprende con peculiar video sobre el verano: "Échense desodorante"

La actriz y conductora Tula Rodríguez continúa ganando protagonismo en redes sociales, combinando entretenimiento y momentos personales en sus plataformas digitales. Reconocida por su estilo cercano y auténtico, la presentadora sorprendió a sus seguidores recientemente con un video peculiar sobre el verano y, al mismo tiempo, compartió un episodio familiar que generó conmoción.

Tula Rodríguez y su divertido video sobre el verano

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez publicó un video en el que realizaba una encuesta a las personas sobre lo que más detestan del verano. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la forma irreverente y divertida en que la presentadora presentó su clip.

"Con el sol que me quema quiero que la gente me sea honesta y me diga qué es lo que no le gusta del verano, porque la playa no es todos los días y a mí se me sancocha hasta el...", expresó Tula, generando risas y comentarios inmediatos de sus seguidores.

En otro momento del video se ve como una de las entrevistadas le dice que no le gusta los olores en el transporte publico. A lo que tula responde: "Échense desodorante, cochinos de m*****"

El video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de likes y cientos de comentarios que destacaban la autenticidad de la conductora. Entre las reacciones se leían mensajes como:

"Tula y sus ocurrencias, eres auténtica, me encantó", "Tula me representa", "Odiamos el verano, pero igual salimos" y "Manguerazo y poca ropa, tulita".

Este contenido evidencia cómo Tula ha sabido conectar con su público, utilizando un tono cercano y humorístico para interactuar con sus fans, al tiempo que fortalece su presencia digital a través de TikTok, YouTube y su podcast 'Pituconeras'.

Tula Rodríguez sorprende al revelar que su hermana fue operada de emergencia

Más allá de las ocurrencias veraniegas, hace unos días, Tula Rodríguez compartió un episodio familiar que conmovió a sus seguidores. Una de sus hermanas fue operada de emergencia debido a fuertes dolores abdominales provocados por problemas en la vesícula, los cuales se intensificaron durante la noche y requirieron intervención inmediata para evitar complicaciones.

"Estaba comiendo un poquito fuerte, unas piedritas ahí, dolores intensos toda la noche. Así que se vino (al hospital) porque ya no aguantó y el doctor le dijo: 'Vamos a sacar esa vesícula' (...) pero gracias a Dios salió todo bien", señaló la conductora.

Durante todo el proceso, Tula permaneció acompañando a su hermana, mostrando su apoyo y cariño desde el hospital. El 28 de diciembre, compartió una fotografía donde se le ve sosteniendo la mano de su familiar mientras esta reposaba en la camilla, acompañada del mensaje:

"Mii hermanita linda". La presentadora también aprovechó para enfatizar un mensaje de cuidado personal: "Lo más importante es tener salud", recordando a sus seguidores la importancia de la prevención y la atención médica oportuna.

Si bien no especificó cuál de sus tres hermanas fue la afectada, Tula sí detalló la importancia del diagnóstico y la decisión médica de retirar la vesícula. Además, aprovechó la ocasión para recordar a sus seguidores la relevancia de cuidar la salud.

"Lo más importante es tener salud", señaló.

Entre risas y momentos de preocupación familiar, Tula Rodríguez mantiene cercanía con sus seguidores. Su humor y sinceridad en temas personales refuerzan el vínculo con el público, mostrando que detrás de la conductora hay alguien que cuida de su familia mientras genera contenido entretenido.