Manolo Rojas lamenta la situación de Andrés Hurtado tras encarcelamiento: "Está mal del corazón"

Tras hacerse públicas las diversas acusaciones contra Andrés Hurtado, varios famosos negaron haber tenido una amistad con el conductor de 'Sábado con Andrés'. Sin embargo, también hubo quienes no ocultaron su aprecio por él, como Manolo Rojas, quien en más de una ocasión ha expresado su tristeza por la situación legal de su amigo.

En ese sentido, durante una reciente entrevista con Ricardo Rondón, Manolo Rojas se sinceró sobre la situación en la que se encuentra su amigo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Manolo Rojas preocupado por Andrés Hurtado

En una reciente entrevista con Ricardo Rondón, el actor de "El reventonazo de la Chola" habló sobre el difícil momento que está viviendo Andrés Hurtado. Según Cristian Zuárez, Hurtado le habría comprado los pasajes a Magaly Medina para que fuera condecorada en los Premios Martín Fierro. Manolo Rojas también mencionó que la salud de su amigo está en estado grave.

"En estos momentos duros y difíciles, ¿has hablado con él?", preguntó Ricardo Rondón, a lo que Manolo respondió de forma afirmativa. Sin embargo, el comediante dio a entender que Chibolín se hace el fuerte.

"A mí lo que más me duele es que él está mal y eso no puedo mentir. Me duele que él está enfermo y es una cosa seria. Él está mal del corazón y debe tomar como 8 o 10 pastillas. Es hipertenso y ahora diabético", expresó preocupado.

Respalda a Andrés Hurtado tras acusaciones

En varias ocasiones, Manolo Rojas ha expresado su preocupación por la salud de su amigo Andrés Hurtado, quien actualmente está detenido por presunto tráfico de influencias y corrupción. Antes de su arresto, Hurtado había anunciado en sus redes sociales que se sometería a una cirugía, aclarando que la intervención ya estaba programada y que no buscaba eludir las acusaciones en su contra.

En una entrevista con un medio local, Manolo Rojas señaló que, aunque le preocupa la salud de Hurtado, comprende que debe enfrentar el proceso de investigación. "Andrés es mi amigo y sí estoy un poco preocupado, pero consciente de que tiene que afrontar el proceso y eso él lo sabe", comentó el comediante al diario Trome.

"A él lo han operado de su 'partecita' y no es broma", afirmó. Además, el cómico Manolo Rojas mencionó que Chibolín padece de prediabetes y problemas cardíacos, condiciones que requieren de una estricta medicación para mantener su salud bajo control. No obstante, no pudo evitar preocuparse por su amigo.