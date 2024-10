Génesis Tapia arremete contra Magaly por decirle "payasa": "Lo único culto en su vida es su marido"

Génesis Tapia no se quedó callada y arremetió contra Magaly Medina tras ser llamada "payasa" por su supuesta relación amistosa con su expareja Kike Márquez. La exbailarina se defendió y aseguró que la conductora habla desde su "ignorancia".

Génesis Tapia responde con fuerza a Magaly Medina

Génesis Tapia respondió a las críticas de Magaly Medina, quien la tildó de "payasa" por mantener una amistad con su expareja, Kike Márquez. Tapia salió al paso de los comentarios de la conductora, respaldando su postura y dejando claro que no se dejará intimidar.

Todo comenzó cuando Magaly criticó a Génesis después de escucharla afirmar que tiene una buena amistad con Kike, el padre de sus hijos, a pesar de que él le fue infiel.

En respuesta, Génesis Tapia declaró: "La ignorancia es atrevida. Magaly es una simple presentadora de espectáculos. Lo único culto que tiene en su vida es su marido (Alfredo Zambrano), que al menos tiene una profesión y título".

Tapia continuó defendiéndose, pero arremetiendo contra la 'Urraca', afirmando que no tiene nada que aprender de alguien que ha estado involucrada en tantos problemas legales.

"¿Qué me va a hablar a mí una mujer que está hasta la coronilla de procesos legales y en problemas?", sentenció Génesis Tapia para Trome.

Además, expresó que está tratando de llevar un embarazo tranquilo. Génesis recalcó que no ha retomado su relación con el padre de sus hijos.

Génesis desmiente reconciliación con Kike Márquez

En su defensa, Génesis subrayó que está enfocada en llevar un embarazo tranquilo y dejó claro que no ha reanudado su relación con Kike Márquez. Sin embargo, no pudo evitar mencionar que ha recibido críticas por pasar tiempo con su ex.

"Hay mujeres que me critican porque tengo una relación amical con mi ex, su ex que está rogando para volver, pero a ellas las engañan millones de veces y encima le ruegan al miserable para que no se vaya de su lado, así de irónica es la vida. Payasas", expresó con contundencia.

La exbailarina está decidida a no dejar que los comentarios negativos la afecten. Asegura que su relación con Kike es solo de amistad y que no tiene que dar explicaciones a nadie.

Génesis Tapia ha demostrado que, a pesar de las críticas, está lista para enfrentar cualquier situación con confianza. Además, se siente segura de que su relación con Kike no interfiere en su bienestar emocional, especialmente ahora que está esperando un bebé. Por otro lado, Tapia también hizo un llamado a la reflexión sobre cómo muchas mujeres critican sin conocer las circunstancias.

La respuesta de Génesis Tapia no solo es una defensa ante los ataques de Magaly Medina, sino también dejar claro que nadie puede dictar cómo debe vivirla. La exbailarina sigue firme en su postura de mantener una relación cordial con Kike, sin que eso signifique volver a estar juntos.