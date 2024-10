Abogado de Andrés Hurtado niega que 'Chibolin' tenga mala actitud en Lurigancho: "No se ajusta a la verdad"

Andrés Hurtado se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho y, recientemente, se informó que el presentador de televisión tenía malas actitudes con sus compañeros. Sin embargo, su abogado ha desmentido esta versión e indicó que el popular 'Chibolín' mantiene una buena relación con los otros reos y el personal penitenciario.

Hace unos días, un reportaje de Panamericana Televisión aseguró que Andrés había tildado de "pobres" a un grupo de reos que lo saludaron cuando era trasladado a la clínica del centro penitenciario.

En ese sentido, 'Amor y Fuego' se contactó con el abogado Percy Sampén, que pertenece al bufete de Eliot Riera y está a cargo de la defensa de Andrés Hurtado. El letrado aseguró que su defendido mantiene una buena relación con sus compañeros y rechazó la información que se había difundido hace unos días.

"El Sr. Andrés tiene una buena relación con los internos del pabellón donde está recluido. Te puedo ratificar que es bastante buena, por lo que he podido apreciar. Me parece muy extraño que eso haya salido en un programa dominical; no ha sido corroborado y no se ajusta a la verdad", declaró.