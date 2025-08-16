Precio del DÓLAR HOY, sábado 16 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano mostró un ligero repunte durante la jornada de este sábado. Tras varias semanas de estabilidad con leves descensos, la divisa estadounidense cerró la semana con un ajuste que la mantiene dentro de su rango habitual.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.557 para la compra y S/ 3.563 para la venta, consolidando una variación moderada frente a la jornada previa.

Un dólar que se mantiene en equilibrio. A lo largo de las últimas semanas, la cotización del billete verde en el Perú ha transitado con estabilidad, con pequeñas oscilaciones que no han alterado la tendencia general. Incluso en días de mayores presiones externas, la moneda estadounidense se ha mantenido firme en torno a los S/ 3.55.

Precio del dólar del 1 al 16 de agosto. (SUNAT)

Comparativa con el inicio de agosto. En los primeros días del mes, el dólar alcanzó cifras ligeramente más altas, bordeando los S/ 3.58 en el mercado oficial. No obstante, a partir del 8 de agosto comenzó a mostrar descensos progresivos, acercándose nuevamente a los niveles de finales de julio, cuando se movía entre S/ 3.54 y S/ 3.55.

Factores internos y externos. Este comportamiento responde a una mezcla de estabilidad internacional y a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), que sigue actuando para mitigar volatilidad. El flujo de exportaciones y el ingreso de divisas también han contribuido a mantener el tipo de cambio sin mayores saltos.

Impacto en ciudadanos y empresas. La actual estabilidad brinda mayor previsibilidad a familias con préstamos en dólares y a empresas con compromisos en esa moneda. Para importadores, representa un alivio frente a potenciales alzas, mientras que los exportadores ajustan su margen en función de estas ligeras variaciones.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 16 de agosto de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que elijas. Aunque la economía se mantiene estable, siempre conviene estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu operación.

Además, es aconsejable revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, también puedes consultar estas fuentes confiables para verificar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, El dólar en Perú cerró este sábado 16 de agosto con un precio de compra de S/ 3.557 y de venta de S/ 3.563. Aunque se percibe un leve incremento respecto a días anteriores, el mercado cambiario mantiene su estabilidad, ofreciendo un panorama predecible para operaciones financieras y comerciales.