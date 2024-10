Magaly Medina revela que el esposo de Alexandra Hörler está en 'Bumble' ¿Cómo reaccionó la periodista?

El programa 'Magaly TV, la firme' dio a conocer los nombres de varias celebridades peruanas que utilizan la aplicación de citas Bumble. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos televidentes fue descubrir que entre ellos se encuentra Juan Francisco Pardo, el actual esposo de la periodista Alexandra Hörler, con quien contrajo matrimonio en 2021.

Cabe resaltar que muchas figuras de la farándula peruana utilizan estas app de citas, pero sorprende que entre ellas se encuentre alguien que esté casado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En un informe presentado en el programa de espectáculos de Magaly Medina, se reveló que varias figuras de la farándula peruana están registradas en la plataforma de citas Bumble, incluyendo a Samantha Batallanos, Israel Dreyfus y Rafael Cardozo, entre otros.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la aparición de Juan Francisco Pardo, actual esposo de la periodista deportiva Alexandra Hörler. En su perfil, el dentista mencionaba que estaba "en busca de citas divertidas e informales". Por tal motivo, un reportero de la 'Urraca' se comunicó con Alexandra Holler para saber más detalles al respecto.

"No lo tiene instalado... Lo tenía instalado (Bumble) hace años. Eso lo tenía antes de conocerme, luego lo eliminó en mi cara. Quizás no hizo log out, pero me consta que no lo tiene instalado. Gracias por la preocupación", afirmó la periodista.