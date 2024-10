Ethel Pozo explota contra Santiago Suárez tras denuncia por abuso sexual: "Un monstruo"

'América Hoy' transmitió la llamada que su reportera realizó a Santiago Suárez para que ofreciera su versión sobre la denuncia de abuso sexual interpuesta por una joven estadounidense. A pesar de que se trataba de su propia cadena de televisión, el actor respondió de manera indignante, lo que provocó molestia entre las conductoras.

En ese sentido, Ethel Pozo no se contuvo ante las expresiones de Santiago Suárez y lanzó fuertes críticas en contra del actor por el delito del que se le acusa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El actor Santiago Suárez afirmó que la denuncia en su contra es completamente falsa, a pesar de que los resultados del médico legista indican que la joven efectivamente sufrió lesiones asociadas a una violación.

Aunque se negó a declarar ante Magaly Medina por no ser parte de su cadena de televisión, 'América Hoy' optó por hablar con él y obtuvo una respuesta indignante, ya que dejó todo en manos de sus abogados sin confirmar ni desmentir el delito que podría poner fin a su carrera en el mundo del espectáculo.

Ante esto, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna adoptaron una postura firme en su contra, acusándolo de restar importancia a la denuncia al no ofrecer su versión y de no preocuparse por quedar como un "monstruo" ante el público.

"Se te está diciendo que eres un monstruo, que has violado a una mujer. ¿Por qué no sales a decir tu verdad si concibes que eso es falso? Eres conocido por el tiempo laborado, por tu mami, cómo no vas a salir y esclarecer, hablar, y decir que el abogado lo diga", expresó Ethel Pozo, quien se mostró asustada al revelar que leyó el escalofriante parte policial que relata los hechos.