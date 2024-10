Alejandra Baigorria se quiebra durante 'El Gran Chef Famosos' ¿Se va del reality culinario?

La conocida influencer Alejandra Baigorria está experimentando una nueva fase en su vida tras unirse al reality de cocina 'El Gran Chef Famosos', donde ha mostrado su gran talento culinario. No obstante, la empresaria peruana ha enfrentado algunos desafíos durante la competencia, ya que en varias ocasiones se ha sentido frustrada al no obtener los resultados deseados, y esta vez no fue la excepción.

En ese sentido, la ex chica reality protagonizó un fuerte momento durante el reality culinario tras romper en llanto al no obtener los resultados que esperaba. Sin lugar a duda, una dura competencia se vive en 'El Gran Chef Famosos'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria se quiebra en 'El Gran Chef Famosos'

El jueves 17 de octubre, en la más reciente emisión del programa de Latina TV, se vivió un momento muy tenso durante la preparación del primer plato de la noche. En esta ocasión, la popular Alejandra Baigorria se mostró visiblemente enfadada y triste al no poder freír correctamente la masa de la cachanga, ya que parecía estar mal preparada.

"No entiendo. Estoy diciendo desde hace rato que no, no, no... Es que no se pueden sacan, se queman, se desarman. No sé qué hice mal, se desarman", se le escucha decir sumamente enojada a la empresaria peruana.

El jurado Javier Masías observó la situación y, al ver a la empresaria peruana llorar desconsoladamente, comentó que no era la primera vez que la habían visto reaccionar de esa manera ante la competencia.

"No es la primera vez que vemos a la señorita Baigorria en esta situación, honestamente ya estamos acostumbrados a verla lamentar sobre sus platos. A veces se sobrepone y realmente sorprende, ojalá que ese sea uno de esos días", señaló el crítico gastronómico.

¿Piensa en renunciar?

Es importante mencionar que no es la primera vez que Alejandra Baigorria expresa su frustración y tristeza por no lograr un buen plato en la competencia de "El Gran Chef Famosos". Además, la 'Gringa de Gamarra' ha confesado abiertamente que ha considerado la posibilidad de renunciar al programa.