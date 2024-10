Jean Pierre Puppi confirma su salida de orquesta 'You Salsa': "He decidido dar un paso al costado"

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante Jean Pierre Puppi dio a conocer su salida definitiva de la orquesta 'You Salsa'. El post ha tomado por sorpresa a sus seguidores, quienes rápidamente se pronunciaron al respecto.

La agrupación 'You Salsa' viene gozando de gran popularidad en las redes sociales. No obstante, al inesperada decisión de Jean Pierre marcaría un antes y un después en la orquesta. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

Jean Pierre Puppi oficializa su salida de 'You Salsa'

El cantante de 'You Salsa', Jean Pierre Puppi ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al lanzar un comunicado sobre su salida de la orquesta. A través de un extenso pronunciamiento, Jean Pierre explicó que esta decisión no ha sido fácil. Incluso, detalló que le ha llevado tiempo anunciarlo. No obstante, se mostró decidido aceptando los nuevo retos a los que se enfrentará.

"Hoy quiero compartir con ustedes una noticia importante. Después de 6 años de trabajo, compromiso y grandes momentos, he decidido dar un paso al costado y desvincularme de la orquesta You Salsa por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, ya que la orquesta ha sido mi familia y hogar durante todos estos años. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron y por todo lo conseguido hasta la fecha; jamás olvidaré lo vivido", empezó diciendo el artista en su comunicado.

"Este no es un adiós a la música, sino todo lo contrario. Es el inicio de una nueva etapa, de un nuevo camino, el cual me llena de ilusión recorrer junto a ustedes. Se vienen grandes proyectos y sobre todo, mucha música. Les estaré eternamente agradecido por todo el apoyo y cariño que me dieron siempre. Espero que sean parte de esta nueva gran aventura que está por empezar. Bendiciones siempre y un gran abrazo; nos vemos pronto", acotó dejando sorprendidos a sus seguidores.

Reacción de los usuarios en redes

Frente a la abrupta salida de Jean Pierre Puppy de la orquesta 'You Salsa', muchos usuarios en redes sociales lamentaron este hecho y enfatizaron que él era la cara de la agrupación.