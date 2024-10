¡Denunciado! 'Churrito' Hinostroza atacó brutalmente a fiscalizador que interrumpió su fiesta (VIDEO)

Hernán 'Churrito' Hinostroza fue denunciado tras protagonizar una brutal agresión contra un fiscalizador en Surco. De acuerdo con la denuncia, el exfutbolista perdió los papeles cuando le solicitaron que redujera el volumen de la música en una fiesta en su casa, reaccionando de forma violenta.

El exfutbolista Hernán 'Churrito' Hinostroza está de nuevo en medio de la controversia, esta vez por ser acusado de agredir brutalmente a un fiscalizador de la municipalidad de Surco. Según la denuncia, el incidente ocurrió la madrugada del 11 de octubre cuando el sereno, Agustín Erick Henostroza, acudió a la casa de 'Churrito' tras recibir quejas de los vecinos por el alto volumen de una fiesta.

Todo comenzó cuando el sereno llegó a la vivienda por segunda vez. La primera intervención fue pacífica, ya que simplemente le pidió a 'Churrito' que bajara el volumen. Sin embargo, en su segundo intento, las cosas se salieron de control. Según el parte policial, cuando Agustín tocó la puerta, 'Churrito' salió furioso, insultándolo y propinándole una patada en la pierna.

El fiscalizador relató que Hinostroza no solo lo agredió físicamente, sino que también le robó su teléfono celular, el cual estaba usando para grabar la intervención.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se puede ver a 'Churrito' pateando y golpeando a Agustín.

"Me has agredido a mí ah, mira cómo me has agredido ¿qué tienes?", le recriminó el fiscalizador mientras recibía los puñetazos. Esta escena ha generado indignación en la comunidad, que se ha quejado repetidamente del ruido proveniente de las fiestas en la casa de Hinostroza.