Micheille Soifer confiesa que quiere ser mamá en dos años: "Lo tengo como meta, para mí sí es importante"

Micheille Soifer sorprendió a todos al contar que quiere convertirse en mamá muy pronto. La popular cantante y conductora de "Ponte en Cola" confesó en una entrevista con Mónica Delta que ese es uno de sus grandes anhelos, pero que aún espera el momento indicado.

Pero también fue sincera y explicó que por ahora no se siente lista, ya que quiere estar tranquila y sin tantas responsabilidades laborales para poder dedicarse a su bebé. Además, Micheille dejó claro que no quiere ser una madre ausente, sino una que disfrute a pleno cada momento.

La periodista también le preguntó si tenía planeado congelar óvulos o si ya se había puesto una fecha para ser mamá. Micheille respondió con mucha seguridad, y además, aseguró que aunque para algunas personas tener hijos no es una meta, para ella sí lo es.

Según contó, no se arrepiente de haber esperado. Más bien, agradece que la vida la haya protegido de relaciones que no le hacían bien.

"Si no ha sido todavía debe ser, agradezco porque si no, imagínate, no, hubiese tenido que lidiar con personas que no me hacían nada bien en mi vida", afirmó.