Magaly defiende a Paco Bazán tras críticas de Rodrigo Gonzáles: "No me gusta que le digan sobón"

Paco Bazán ha sido portada de varios titulares en las últimas semanas debido a su enfrentamientos públicos con Jefferson Farfán. En medio de ello, Rodrigo González lo tildó de sobón y Magaly Medina salió en su defensa.

El popular 'Peluchín' aprovechó su espacio televisivo para arremeter contra el también conductor de televisión, recordando la entrevista donde Paco confesó que había sido un mal padre y hasta lo tildó de 'mosco muerto'.

"Con razón se tiene que poner tan en penitencia, con razón está entregado al cristianismo. Cuenta de manera muy ligera que él ha fallado. Ojalá se haga cargo de las consecuencias de sus fallas. Él habla en pasado, en algún momento de su vida, ojalá que sea cierto", expresó el conductor de ' Amor y Fuego'.

Magaly defiende a Paco

La conductora de espectáculos no toleró que Rodrigo Gonzáles despotrique contra Paco Bazán y salió a defenderlo diciendo que él no mes un sobón y cuando ha tenido que decir algo en contra suya, no tiene problemas en expresarlo.

"A mí me fastidia mucho que le digan sobón. Yo no tengo por qué sobonear a alguien ni nadie me tiene que sobonear a mí. Acá yo no soy un 'cuco'. Paco siempre me ha simpatizado. Cuando lo he tenido que criticar, lo critico y le doy como a hijo, pero así son las cosas. No me gusta que lo maltraten en otro lado, sobretodo sintiéndose más poderosos", expresó Magaly en su programa.

Paco Bazán esperar estar en el podcast de Farfán

Hace unos días 'Entre palos Tv', canal que dirige Paco Bazán y Erick Delgado, llegó a la cantidad de 107 mil suscriptores gracias a la influencia de Magaly Medina, por lo que ahora el exarquero espera que la 'Foquita' cumple su promesa de invitarlo a su canal 'Enfocados'.

El conductor de 'El Deportivo en otra cancha' se mostró feliz de llegar a la meta que le impuso Jefferson Farfán y destacó la ayuda de Magaly le dio.

"Espero que Jefferson cumpla su palabra y termine este pleito mediático frente a frente. Él y sus chupes han atacado, yo no me he picado, pero así como él vacila, se burla y es mala leche en ocasiones, debe también aguantar el vuelto", expresó.

No cabe duda que la batalla mediática entre Paco Bazán y Jefferson Farfán generó una ola de comentarios, entre ellos los de Rodrigo González, pero Magaly no soportó que su examigo critique a Paco y dijo que él no es un sobón.