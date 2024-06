Jefferson Farfán confiesa que un jugador habló mal de su hijo: "Me incomodó"

Recientemente Jefferson Farfán ha dado mucho de qué hablar tras haber sido invitado junto a su dupla Roberto Guizasola a diversos podcast en donde ha revelado diferentes detalles de su vida personal.

Sin embargo, en su última entrevista con Jesús Alzamora, el ex jugador afirmó que le afectó el comentario de un pelotero hacia su hijo por lo que recalcó que detesta la idea de que comentaristas se refieran a su familia ya que de alguna u otra manera terminan también afectados.

Defiende a los suyos

Jefferson Farfán recientemente ha sorprendido con sus recientes declaraciones en el podcast de Jesús Alzamora en dónde fue invitado hace unos días y es que el ex pelotero confesó un episodio delicado de su vida personal que de cierta forma le afectó.

Si bien es cierto, Jefferson no reveló el nombre de la persona quien se refería pero sí confesó cómo le hizo sentir sus comentarios respecto a su hijo.

"Hay cosas que sí duelen, que algunos jugadores, que nosotros conocemos, escuchamos y decimos 'tranquilo, aguanta' porque nosotros lo hemos vivido, sabemos cómo se siente un jugador venga a hacer una declaración grotesca", dijo la "Foquita".

Es así como el ex deportista reveló que estos tipos de comentarios negativos afectan mucho a su familia ya que es lo más importante para él.

"Nosotros también tenemos familia y a veces los afectados son ellos, nosotros podemos aguantar los golpes, pero ¿Y los de atrás?", dijo Farfán.

Fue ahí donde Jefferson confesó que un jugador se metió con su hijo por lo que decidió de una vez por todas ponerle la cruz por haber hablado de una de una de las personas más importantes de su vida.

"Con uno de estos chicos una vez se metieron con mi hijo, hablaron de un tema que a mí sí me incomodó, para mí desde ahí ya...", dijo el ex jugador de Alianza Lima evitando dar más detalles de lo sucedido pero sí reveló que fue un momento desafortunado espero no volver a vivir.

Hasta el momento, Jefferson Farfán se ha mostrado bastante comunicativo sobre detalles de su vida personal ya que en el pasado el exjugador se limitaba mucho en hablar sobre su familia o sobre sus relaciones pasadas, sin embargo, ahora la popular 'Foquita' no tiene pelos en la lengua y sé sinceró en diversos podcast.

Erick Delgado critica a Jefferson Farfán por polémica con Paco Bazán: "Se está yendo de las manos"

El 'Loco' reveló que no está de acuerdo en que la 'Foquita' y 'Cucurucho' enfrenten a los exfutbolistas con sus clásicas preguntas de quién es mejor: "Lo que si no me gusta son el tema de tratar de enfrentar a excompañeros de trabajo de futbol (...) Al preguntarte quién es el mejor que quien ya estás enfrentando a una persona que también ha tenido una carrera, no en el fútbol", sostuvo Erick Delgado en un audio revelado por América Hoy.





Delgado también mencionó que le incomoda que se revelen secretos fuera de las canchas: "Al preguntarle secretos de camerino, te termina exponiendo cosas que la gente ni se preguntaba, esas cosas normalmente siempre teníamos claro que no se contaba; por ahí alguna anécdota jovial, pero no a ese punto que creo que ya se está yendo un poco de las manos".