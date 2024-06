¿Confirma embarazo? Ivana Yturbe anuncia nuevo integrante en la familia

Ivana Yturbe al parecer se encontraría en la mejor etapa de su vida es que hace algunos días atrás la modelo habría presentado náuseas durante el programa de 'El Gran Chef Famosos' lo que avivó los rumores de un posible embarazo y es que la modelo en anteriores ocasiones no se había cerrado la posibilidad de agrandar la familia.

Es por ello que la influencer compartió una tierna publicación en sus redes sociales en donde dejaría entrever que estaría embarazada de su segundo hijo con su esposo Beto Da Silva.

¿Se viene el segundo?

Ivana Yturbe volvió a la televisión después de haber estado un tiempo alejada para dedicarse a su rol como madre es por ello que hace algunos días se especuló que la influencer estaría con todos los síntomas de un posible embarazo.

Es por ello que hace algunos días la modelo publicó una tierna publicación dejando sorprendidos a sus seguidores quienes no dudaron en felicitarla por esta buena noticia.

A través de sus historias de Instagram iban a compartir un anuncio que puso muy alegre a su hija Es que se trata de nada más y de nada menos que un tierno conejito el cual habría sido regalo para su engreída.

"Se durmió abrigándolo", escribió la modelo bastante conmovida por el cariño que viene demostrando su hija al pequeño conejito que ahora es un miembro más de la familia.

"Amaneciendo demasiado feliz de haber dormido con su conejo", escribió la influencer quien se encuentra emocionada por poder compartir esta experiencia de criar una mascota al lado de su pequeña.

Cabe resaltar que hasta el momento Ivana no ha descartado encomendar a la cigüeña ya que su matrimonio con Beto Da Silva se encuentra totalmente estable y sólido.

Ivana Yturbe llora tras dejar a su hija para poder trabajar: "Estarás orgullosa de mamá"

Durante el programa de 'El Gran Chef Famosos', Ivana Yturbe se dejó ver bastante sensible, pues la modelo reveló que han sido días difíciles ya que es la primera vez que se separa de su hija por largos periodos de tiempo.

La esposa de Beto Da Silva confesó que ella ha sido su fiel compañera desde su nacimiento, sin embargo, el trabajo ha llevado a que no vea a su hija muy seguido y le cause nostalgia no poder compartir con la pequeña como antes.





"Creo que muchas mamás me van a entender y de verdad que mi admiración y respeto para cada una de las mamás que se despiertan súper temprano para ir a trabajar y regresan súper tarde y tal vez no pueden ver a su bebé o la encuentra durmiendo", dijo inicialmente la modelo con la voz quebrada.

Asimismo, Ivana reveló que a pesar de que el proceso de separación de su engreída es triste, trata de que Almudena sea su motivo para seguir saliendo adelante haciendo lo que más le gusta para que su pequeña pueda estar orgullosa de los logros de su madre.

Seguidamente, la influencer compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales resaltando todo el amor que siente hacia su hija y todo el esfuerzo que hace por su familia.