Micheille Soifer recordó su romance con el 'Conejo' Rebosio: "Era más amigo de mis padres que mío"

Micheille Soifer, una figura muy conocida en el entretenimiento peruano, dejó a todos asombrados en una entrevista reciente. En el podcast 'Café con la Chévez', Micheille contó de todo: desde su romance con Miguel Rebosio hasta su relación con Reimond Manco.

La chica reality recordó su relación con Miguel 'Conejo' Rebosio, exfutbolista.

"Le tengo mucho cariño. Es un personaje alucinante. No sé cómo tuvimos una relación, fue como ocho meses, vivimos nuestro romance en Combate. Para mí es un tipazo, era más amigo de mi papá y de mi mamá que mío" , contó Micheille.

La diferencia de edad entre ellos era notable, ya que Rebosio le llevaba 22 años.

"Él me llevaba creo que 22 años, el 'Conejo' ya estaba doblando la esquina; ja ja, ja, ja. Nunca más lo volví a ver" , agregó con humor.

Micheille también aprovechó para aclarar una acusación de Reimond Manco. El futbolista había dicho que Micheille lo había "sembrado".

Ella negó rotundamente esta acusación: "No fue así. Yo empecé a los 18, ni sabía que eso existía. No llegamos a conocernos tanto, entonces no sabe la calidad de persona que soy, sería incapaz de hacerle algo así a alguien", afirmó Micheille, defendiendo su integridad.