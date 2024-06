¡Terrible! Bryan Torres visita a Samahara Lobatón de madrugada, pero Alexa Gutiérrez revela salidas con él

¡La farándula está que arde! Bryan Torres ha sido captado entrando al edificio donde vive su expareja, Samahara Lobatón, en plena madrugada. Este ampay ha desatado rumores sobre una posible reconciliación, a pesar de que Bryan tiene una nueva saliente, Alexa Gutiérrez.

Bryan Torres visitó a Samahara Lobatón de madrugada

Bryan Torres fue visto ingresando al edificio donde vive su ex, Samahara Lobatón, de madrugada. Este hecho ha empezado muchos rumores de que podrían estar volviendo, aunque Bryan ahora está saliendo con Alexa Gutiérrez.

El jueves 27 de junio, el programa "Amor y Fuego" mostró imágenes de Bryan Torres entrando encapuchado al edificio en San Isidro donde vive Samahara Lobatón. Lo curioso es que Bryan fue visto con su nueva saliente, Alexa Gutiérrez, quien no sabía nada de esta visita.

Alexa, sorprendida al enterarse de las imágenes, dijo: "Me dijo que le gustaba, incluso, me dijo que le gustaba desde mucho antes. Me invitó a Ica, me acuerdo".

Pero al saber que Bryan visitó a Samahara, la joven no dudó en poner fin a su romance: "Si vuelven sería una cosa de locos. Él me usó a mí, ya no hay nada, que sea feliz, que no le tiren la ropa de nuevo".

Rumores de reconciliación y la reacción de Alexa

El ampay ha levantado sospechas de una posible reconciliación entre Bryan y Samahara, quienes tienen una hija juntos, pues Lobatón está embarazada de su bebé. Sin embargo, Bryan Torres ha sido claro sobre su relación con Samahara.

Hace unos días, declaró en "Amor y Fuego": "No, eso no va a pasar, no va a pasar nunca, no ya no, estoy bien así. Conversamos, pero temas puntuales, no (retomar la relación) eso no va a pasar".

Bryan también explicó que su relación con Samahara se limita a ser padres de su hija. "Normal, como dije, pendiente nada más de algunas cosas del bebé y nada más... no somos amigos, somos solamente padres de mi hija porque ya saben que va a ser mujer", dijo, aunque las imágenes demostrarían lo contrario.

Alexa Gutiérrez, visiblemente afectada, confirmó que estaba saliendo con Bryan Torres: "Ay, no. Sí (estamos saliendo), pero ya si saben, ya pues... Lo acepto. En estos días".

Al enterarse de la visita nocturna de Bryan a Samahara, expresó: "(¿Sabías de esto?) Pucha, no sé. Él me dijo que sí le gustaba e incluso me dijo que le gustaba desde hace mucho antes. Me invitó incluso a Ica".

La visita de Bryan Torres a la casa de Samahara Lobatón ha encendido los rumores y generado mucha polémica. Mientras tanto, Alexa Gutiérrez ha decidido terminar su vínculo con Bryan tras enterarse de este ampay. Estaremos pendientes de cualquier novedad. ¡Hasta la próxima!