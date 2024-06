Hija de Melissa Klug con Abel Lobatón hace fuerte reclamo a su padre: "Papá falló, mamá nunca"

La hija de Melissa Klug, Melissa Lobatón, ha causado revuelo en redes sociales y es que la jovencita le habría reclamado a su padre al parecer por no haber estado con ella en los momentos que más lo ha necesitado.

Como se sabe Melissa Klug tuvo dos hijas con el expelotero Abel Lobatón, Melissa y Samahara, se sabe que Samahara si tiene una buena relación con su padre pero se desconocía que Melissa estuviera presuntamente distanciada de su progenitor.

Melissa Lobatón Klug sorprendió al publicar un mensaje aparentemente en contra de su padre en su cuenta personal de Instagram desatando especulaciones sobre la relación que tendría con el exjugador.

La influencer a través de un texto en el que etiquetó a su madre agradecía a Melisa por su rol como madre y recalcó que ha estado con ella en todo momento y nunca haberle fallado a comparación de su padre.

Melissa Lobatón comparte polémico mensaje

A pesar de que no se sabe si ha surgido algún tipo de discusión entre Melissa y su padre Abel esta publicación ha sido interpretada como un fuerte reclamo hacia el popular 'Murciélago' quien en todo momento y en diversas entrevistas ha confirmado que siempre ha estado presente para sus hijas.

La publicación de Melissa no solamente ha destacado la falta de apoyo de su padre sino también su ausencia tirándole flores a su madre por todo el esfuerzo y dedicación que le ha podido ofrecer durante todos estos años a su lado.

"Sí, papá falló, pero mamá, ella nunca me dejó sola. Me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió. Gracias mamá. Sin ti mi vida hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y todo tu amor. ¿Qué haría yo sin esta mujer? Te amo madre Melissa Klug", fue lo que escribió Melissa.