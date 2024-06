¡Más unidos que nunca! Bryan Torres se luce con Abel Lobatón realizando el trend de "Cómo te va mi amor"

El cantante Bryan Torres se ha convertido en una persona muy mediática por su relación sentimental con Samahara Lobatón, aunque todo llegó a su fin, cuenta con una buena relación con su exsuegro. Por medio de sus redes sociales, el artista compartió un video donde realiza un trend con Abel Lobatón y se divierten.

En los últimos meses, Bryan Torres ganó gran popularidad al tener una relación sentimental con la influencer Samahara Lobatón. Desde entonces, han acaparado las cámaras y se volvieron noticia de cada situación que pasaban. Hasta que anunciaron que se convertirían en padres, dando fin a su relación.

Durante toda esta situación, el padre de la influencer siempre estuvo comentando y aclarando varias situaciones que ellos pasaron en su relación. Abel Lobatón y Bryan Torres habían comentado anteriormente que tenían una buena relación. Es así que decidieron realizar un video juntos, que ya se viene volviendo viral en TikTok.

Por medio de la red social del cantante, publicó un video donde se encuentra con su exsuegro realizando el trend de su nuevo tema "Cómo te va mi amor". En el video se puede ver la buena relación que tienen y cómo se divierten ambos realizando los pasos de baile.

"Mi tío Lobatón se unió al trend 'Cómo te va mi amor'. Le digo 'Tío' de cariño y con respeto, y el me dice 'hijo'. No hay nada de malo creo yo" , escribió Bryan Torres.

El video que fue publicado hace unas horas ya cuenta con miles de reproducciones y dentro muy poco llegará al medio millón de views. Muchos usuarios aplaudieron que ambos tengan una buena relación ya que Samahara Lobatón espera el hijo de Bryan Torres.

"Ese Lobatón lo bueno que sabe como es su hija.. No se ciega", "El exsuegro lo apoyo, lo dijo todo", "La Samahara no está soportando", "A mi me cae bien chévere Lobatón en serio, bien relax no se hace paltas", "Me encanto verlos hacer este trend juntos", "Que bueno que se lleven bien, igual son familia", "Bien ahí con el exsuegro, si aún te aprecia por algo bueno será", fueron algunos de los mensajes.