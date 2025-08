¿Pancho Rodríguez enamorado? Aparece con guapa modelo y crecen rumores de nuevo romance

El chico reality chileno Pancho Rodríguez vuelve a ser protagonista de la farándula local, esta vez por un motivo sentimental. Según reveló el programa "Amor y Fuego", el exchico 'Esto es Guerra' estaría en una nueva relación amorosa, lo cual ha generado revuelo entre sus seguidores, sobre todo porque hace poco confesó estar atravesando una etapa muy feliz a nivel personal.

Durante la reciente emisión de su programa Rodrigo González comentó que una seguidora del programa le hizo llegar imágenes donde se ve a Pancho Rodríguez acompañado de una joven identificada como Vivian González Omontes, quien sería odontóloga y modelo, según lo que muestran sus redes sociales.

"Una Rodriguista me pasó imágenes de Pancho Rodríguez, lo que pasa es que ella no lo ha publicado, pero al parecer estaría en saliditas", detalló Peluchín durante la emisión, dejando entrever que el romance aún no se hace público oficialmente, aunque las imágenes hablarían por sí solas.