Yahaira Plasencia tras ver a Pancho Rodríguez en EEG: "El karma le llega a quienes no obran bien"

Yahaira Plasencia está en su mejor momento. La cantante celebra que su último éxito "El ex Machito" pasó el millón de vistas en YouTube y se convirtió en tendencia en redes. Pero lo que más llamó la atención fue su inesperado reencuentro con Pancho Rodríguez en "Esto es guerra", y la frase que soltó sobre el karma.

Yahaira Plasencia sobre encuentro con Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia se encontró cara a cara con Pancho Rodríguez en vivo durante "Esto es Guerra". "América Espectáculos", conversó con la salsera para saber si ocurrió algo más luego del saludo que protagonizaron.

"No tengo ningún tipo de contacto con él", aseguró la cantante sobre Pancho Rodríguez en declaraciones a "Más Espectáculos".

Contó que solo se acercó como parte del show. Y que no le guarda rencor a él, ni a nadie, porque cree en el karma.

"Me acerqué donde Onelia por molestar y de ahí me acerqué a Facu, y ahí estaba también Pancho, pero salió nota normal", dijo. Luego, lanzó una frase que hizo temblar las redes: "Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que el karma de alguna otra manera le llega a todas las personas que no obran bien", soltó con firmeza.

Celebra éxito de "El ex Machito"

La salsera se mostró feliz por el buen recibimiento que ha tenido su canción. En entrevista con "América Espectáculos" dijo:

"Increíble, la verdad, muy agradecida, muy contenta con toda la gente que le ha dado mucho amor a esta canción, sobre todo las mujeres que se han sentido identificadas también. Ya llegamos al millón. Estamos número uno en tendencia", expresó emocionada.

Al ser consultada si piensa lanzar una segunda parte del tema, Yahaira lo descartó, pues al ser respuesta a la canción que protagonizó Farfán, siente que ya quedó ahí.

"No, yo no creo que hiciste una segunda parte. Esto fue un 'toma y dame' y ya quedó ahí", explicó, dejando en claro que no quiere seguir con indirectas.

¿Indirectas de Jefferson Farfán?

Yahaira también respondió si las recientes publicaciones de Jefferson Farfán serían para ella. Sin rodeos, afirmó que no toma los mensajes del futbolista como personales.

"No, yo no tomo indirecta de nadie, al menos que ponga mi firma abajo. Es para tal, ¿no?", dijo. Además, aclaró que desde siempre se ha enfocado en su trabajo. "Las personas que han entrado a mi vida me han conocido trabajando y así me he quedado hasta el día de hoy trabajando", añadió.

En cuanto a su vida sentimental, Yahaira contó que mantiene comunicación con un basquetbolista, aunque dejó claro que no hay una relación formal entre ellos. Señaló que por ahora no está en condiciones de tener pareja, ya que su tiempo y prioridades están enfocados en otros aspectos.

Incluso, la salsera mencionó que no se ven desde hace varios meses, y si en algún momento vuelven a encontrarse, no tendría problema en salir con él, pero su enfoque principal sigue siendo el trabajo y sus proyectos personales.

Yahaira Plasencia demuestra que está enfocada en lo suyo y no en las polémicas del pasado. Su éxito con "El ex Machito" la coloca en un gran momento musical, mientras deja claro que no guarda rencores y que el karma se encarga de todo. Aunque su reencuentro con Pancho Rodríguez dio que hablar, ella lo toma con calma y prefiere seguir trabajando por sus metas.