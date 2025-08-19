RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Decidida!

"Me gustaría ser mamá a los 30": Onelia pone el parche al saber que Mario quiere ser papá a los 40

La relación de Mario Irivarren y Onelia Molina vuelve a estar en el ojo público, esta vez por las declaraciones del modelo sobre postergar la paternidad hasta los 40 años.

¿Onelia molesta porque Mario no quiere ser papá?
19/08/2025

Mario Irivarren y Onelia Molina siguen dando de qué hablar a pocos días de reconciliarse en un viaje a Chile. La pareja ahora enfrenta cuestionamientos del público y de sus compañeros sobre cuándo se animarán a dar el siguiente paso, ya sea llegar al altar o convertirse en padres.

Durante su más reciente participación en Esto es Guerra, Mario aseguró que, por el momento, no desea convertirse en padre y que prefiere asumir esa responsabilidad a partir de los 40 años, ya que le gustaría ser un papá maduro.

¿Onelia molesta por la paternidad de Mario?

Las declaraciones de Mario causaron revuelo en el set de televisión y un reportero de Más Espectáculos fue a buscar a Onelia para ver su reacción y preguntarle su opinión respecto a lo dicho por su novio. Sin embargo, ella se mostró reacia a compartir lo que piensa.

Al ser consultada por el deseo de paternidad adulta de Mario, se mostró ligeramente cabizbaja y afirmó que respeta sus decisiones, ya que todos tienen diferentes maneras de ver la vida.

"Respeto absolutamente todo, lo de él y lo de todas las personas. Yo creo que son diferentes maneras de pensar y está bien", indicó.

Mario Irivarren reveló que aún no quiere formar una familia con Onelia Molina ¿Se desilusionó?
Finalmente, Onelia aclaró que, aunque no tiene entre sus planes convertirse en madre ahora que tiene 26 años, sí desea hacerlo a los 30.

"Me falta mucho por crecer. Yo creo que, en su momento, cuando tenga un hijo, le quiero dar de todo y tengo que planificarlo bien. Yo creo que sí, me gustaría ser mamá a los 30 y algo", sentenció.

Onelia descarta rumores de embarazo

Esto es guerra ha implementado una nueva dinámica llamada La Terapia, donde los participantes responden a preguntas muy íntimas sobre su vida personal. En medio de ello, Onelia fue consultada directamente sobre un posible embarazo.

Magaly afirma que Ale Baigorria habría metido más 'cizaña' a Mario Irivarren y Onelia: "La está empeorando"
"Onelia, ¿tus náuseas fueron porque pronto llegará con Marito o una Onelita?", preguntó el presentador Renzo Schuller. La respuesta de Onelia no se hizo esperar y descartó tajantemente estar en la dulce espera: "La verdad es que no, aún no tengo ningún bebito en mi vientre".

Sin embargo, Onelia dejó en claro que próximamente quisiera convertirse en madre. Las confesiones de la modelo dejaron sorprendido a Mario, que estaba escuchando todo muy atentamente y con rostro de intriga.

Es así que, las declaraciones de Mario Irivarren generaron debate, mientras que Onelia Molina optó por mostrarse cauta y respetuosa. Aunque ambos reconocen tener planes distintos sobre la paternidad, coincidieron en que cada etapa de la vida debe asumirse con madurez y responsabilidad.

