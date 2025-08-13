Magaly afirma que Ale Baigorria habría metido más 'cizaña' a Mario Irivarren y Onelia: "La está empeorando"

Alejandra Baigorria estuvo en el programa de 'Esto es Guerra' reafirmando que Mario Irivarren lo considera su amigo, pero Magaly comenta que sus declaraciones vino con intriga. Ya que la 'gringa' dio a entender que aún hay más escondido sobre todo el problema que ocurrió en su boda.

¿Alejandra metió cizaña a Mario y Onelia?

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión opinó sobre las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria en 'EEG'. La 'urraca' cree que la empresaria de Gamarra habría mandado su 'dardo' a Onelia Molina y Mario Irivarren afirmando que hay cosas que ella ha callado por el bien de su supuesta amistad.

"Ya lo está diciendo todo, yo creo que en vez de arreglar las cosas, las está empeorando porque a mí me suena un poco a 'si yo hablara, no sería amiga' ¿Qué cosa es? Yo que Onelia le preguntaría a Mario Irivarren que está ahí, 'oye ¿Qué es lo que ella calla y no quiere decir?'. Está dando a entender que ella si hablaría contaría la realidad de las cosas de ese chongazo de su matrimonio", opinó Magaly en su programa.

¿Qué oculta la empresaria?

Según la periodista, Alejandra sabría algo que aparentemente no ha salido a la luz sobre las acciones de Irivarren en su boda. Al dejar el posible hecho, solo hizo que este tema se siga alargando creando más intriga y posibles problemas en la relación de su amigo con Onelia Molina.

"Realmente, algo más debe saber su mejor amiga ¿Qué le habrá contado? Ya le disparó todos los dardos, ya deje todo en una nebulosa, ya creé la duda, la confusión, la intriga, la cizaña.... después se pregunta por qué Mario no la considera su amiga. Lo acaba de decir, en vez de aplacar la tormenta, más bien la ha incrementado. Uno puede suponer a raíz lo que ella dicho, miles de cosas que no deja bien parado a Irivarren", señaló la conductora de TV.

Como se recuerda, el chico reality no quiso responder si aún mantiene una amistad con Baigorria tras reconciliarse con Molina. Ahora, su decisión habría ganado más peso tras la recientes declaraciones de ella en vivo.

Magaly Medina cree que Alejandra Baigorria estaría guardando algo que podría dañar nuevamente la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Por el momento, la 'gringa' habría dejado con la intriga a todos los medios y a la pareja en cuestión.