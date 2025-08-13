Flor Ortola sobre la reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina: "Dije que era buena mentirosa"

Mario Irivarren y Onelia Molina han vuelto a acaparar la atención mediática tras anunciar que retomaron su relación luego de la polémica ruptura ocurrida después del matrimonio de Alejandra Baigorria. La noticia ha generado opiniones divididas en el mundo del espectáculo, y una de las más directas fue la de Flor Ortola, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

Flor Ortola ya lo veía venir

En una reciente participación en el programa "Ponte en la Cola", Flor Ortola fue consultada sobre parejas del espectáculo que han decidido darse una segunda oportunidad. En ese momento surgió el nombre de Onelia y Mario, la argentina no perdió la oportunidad para recalcar que ella ya había anticipado la reconciliación.

"Yo lo dije, van a volver, se notaba. Se hablaron por nada, aparte ya también un poquito me aburre. Yo les dije que era muy buena mentirosa y que el tiempo me iba a dar la razón", declaró la argentina, reafirmando su postura.

Durante la conversación, también se le preguntó sobre la relación entre Mario y Alejandra Baigorria después de la polémica con Onelia. Según Flor, la 'Gringa de Gamarra' estaría cuidando mucho su amistad con el chico reality y por eso evita dar declaraciones fuertes.

"Sé que tiene muchas cosas para decir y no las dice porque lo quiere mucho a Mario y está cuidando su amistad. Ellos se habían reconciliado, estaban súper bien, ella dio mucho de sí para que Mario vaya a la boda con Onelia. Ustedes vieron lo que pasó y es una lástima que se vuelvan a alejar", comentó.

¿Onelia está embarazada de Mario?

En Esto es guerra ha implementado una nueva dinámica llamada La Terapia, donde los participantes responden a preguntas muy íntimas sobre su vida personal. En medio de ello, Onelia fue consultada directamente sobre un posible embarazo.

"Onelia, ¿tus náuseas fueron porque pronto llegará con Marito o una Onelita?", preguntó el presentador Renzo Schuller. La respuesta de Onelia no se hizo esperar y descartó tajantemente estar en la dulce espera: "La verdad es que no, aún no tengo ningún bebito en mi vientre".

Enseguida, explicó el verdadero motivo por el que tuvo malestar estomacal un día anterior: "Simplemente fue una mala noche, comí demasiado y la competencia, que es superfuerte, me dio náuseas y mareos", agregó.

Sin embargo, Onelia dejó en claro que próximamente quisiera convertirse en madre. Las confesiones de la modelo dejaron sorprendido a Mario, que estaba escuchando todo muy atentamente y con rostro de intriga.

"Sí, yo creo que sí, quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia que es súper linda, súper unida, y sí me gustaría ser mamá en algún momento ", concluyó.

La reconciliación de Onelia Molina y Mario Irivarren ha vuelto a ponerlos bajo el foco mediático. Entre predicciones cumplidas, amistades cuidadas y rumores que se disipan, la pareja enfrenta nuevamente la atención pública.