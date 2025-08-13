¿Alejandra Baigorria y Mario Irivarren terminaron su amistad?: "Me da ganas de llorar"

La amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren sigue en la mira luego de que, en plena dinámica de "Esto es Guerra", el modelo evitara responder si aún son amigos. La empresaria fue entrevistada en "América Espectáculos", donde no ocultó su tristeza y aseguró que el tema la tiene muy sensible.

Alejandra Baigorria habla de la amistad con Mario Irivarren

En entrevista con "América Espectáculos", Alejandra Baigorria fue abordada luego de que Mario Irivarren se negara a responder si ella todavía era su amiga. La influencer confesó que la situación la tiene afectada.

"(¿Por qué sientes que Mario no quería responder si son amigos) No quería seguir hablando porque la verdad a mí sí me da como hasta ganas de llorar. Te voy a ser sincera, porque es que si lo diría no sería una amiga, yo no quiero seguir causándole problemas a él", dijo, visiblemente incómoda.

La popular "rubia de Gamarra" explicó que ha preferido no dar más declaraciones para no incomodar a Mario y reiteró que lo único que desea es verlo bien.

"Quiero que sea feliz y si él es feliz con Onelia, yo no tengo problema. No tengo nada en contra de nadie", comentó. Al ser consultada cómo toma la reconciliación entre Mario y Onelia, la modelo respondió: "Muy bien, porque cada uno es dueño de su vida y de sus decisiones... Y si él es feliz, para mí es suficiente. Yo no puedo mandar en el corazón de nadie, ni nadie en el mío".

Alejandra aseguró que ha aguantado comentarios y rumores por mucho tiempo, pero todo por preservar la amistad.

"Yo sé que él en el fondo sabe que yo sí soy su amiga. Es más, mucho más que cualquiera de sus actuales amigos", expresó con firmeza. También reflexionó sobre cómo se dio la ruptura de la amistad. "Creo que esto se hubiera arreglado mucho antes de señalar a alguien con un dedo que no tuvo la culpa de nada, como fui yo", afirmó.

Mario se negó a responder si Alejandra era su amiga

Durante la secuencia "La Terapia" en "Esto es Guerra", Gian Piero Díaz leyó una pregunta del público a Mario Irivarren. Le consultó si Alejandra Baigorria y él eran amigos o dejaron de serlo..

"No voy a responder absolutamente nada más que tenga ver con el incidente de la boda de hace tres meses, nada ni una palabra", dijo tajante.

A pesar de la negativa de Mario, Alejandra Baigorria, quien se encontraba presente en el set, reafirmó sus sentimientos hacia él. La empresaria insistió en que, aunque no hable mucho del tema, los recuerdos y el cariño que se tienen son más fuertes que cualquier problema

"Para mí Mario es mi amigo de hace muchos años. Creo que él debe saber... yo lo quiero y lo voy a querer siempre porque mi amistad siempre lo ha demostrado y nadie más que él lo sabe", señaló. "La amistad vivida y lo que hemos hecho uno por el otro no hay algo que lo pueda romper, para mí, más allá todo lo que he tenido que aguantar todo este tiempo solo por él", sostuvo.

Aunque Mario prefiere guardar silencio, Alejandra Baigorria dejó claro que para ella la amistad sigue intacta. Entre emociones, recuerdos y palabras de afecto, la modelo asegura que siempre verá a Mario como un gran amigo, sin importar lo que pase en el futuro.