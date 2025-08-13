Rosángela Espinoza confirma el fin de su relación con empresario chileno: "Ya no estoy con él"

Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus compañeros en Esto es guerra al confirmar que su romance con el ingeniero chileno ha llegado a su fin. La modelo indicó que ya no está con él y se negó a contar más detalles, aunque algunos en el programa dudan de si dijo la verdad o si todo fue un invento.

Rosángela confirma el fin de su relación

Durante el reality de competencia, los participantes se sometieron a una nueva secuencia llamada La terapia. Katia Palma comentó que recién se había enterado de la relación sentimental de Rosángela y le preguntó directamente cuánto tiempo llevaban juntos.

"Ya no estoy con él" , dijo la chica selfie de manera tajante, dejando sorprendidos a todos.

Enseguida, Renzo Schuller preguntó por qué no quería subir fotos con su enamorado chileno, e incluso le insinuó si se avergonzaba de él. Sin embargo, la modelo mantuvo su posición de no contar muchos detalles.

"Yo dije que detalles de mi vida privada no voy a dar, y a ustedes que son tan chismosos, menos (...) son mis redes sociales y yo subo lo que quiera . No podría estar con una persona que me avergüence", expresó.

Patricio Parodi fue consultado sobre la revelación de Rosángela, pero dijo que no le cree y que sólo lo dijo para evadir la pregunta. "Para mí es más loro. Para mí, sólo lo dijo porque quiere salvaguardar su relación", indicó.

Rosángela descarta ser interesada

Hace unos días, la competidora de Esto es guerra fue abordada por las cámaras de América Espectáculos y aprovechó el momento para asegurar que siempre es muy precavida al exponer su vida sentimental, ya que constantemente le inventan rumores y romances con otras personas del medio.

Además, dijo que está consciente de que ya todos conocen el nombre de su novio, y que él se siente tranquilo con eso. "Él sabe que está saliendo con una chica que es mediática, figura pública en el país, y obviamente va a tener estos casos", declaró.

Además, resaltó que lo que más valora en su novio chileno es que la ame, la cuide, la valore, la proteja y que esté pendiente de ella. También recalcó que le sume positivamente en su vida, ya que no piensa estar con un "don nadie".

Es así que, la confesión de Rosángela dejó más preguntas que respuestas, pues mientras algunos creen en su ruptura, otros piensan que oculta la verdad. Entre rumores y especulaciones, la modelo sigue firme en no exponer su vida privada públicamente.