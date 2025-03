Yahaira Plasencia alza la voz tras sufrir extorsión: "Solo queremos un Gobierno que nos proteja"

Yahaira Plasencia sorprendió a todos al confesar que fue víctima de extorsión, una situación que afectó su carrera y la obligó a cancelar varias presentaciones. La cantante peruana habló abiertamente sobre este tema durante una entrevista, dejando claro que no está sola en su lucha.

Acompañada de otros artistas, participó en la marcha nacional contra la inseguridad, exigiendo un gobierno que brinde más protección a los ciudadanos y artistas.

Durante la entrevista con Karibeña, Yahaira Plasencia reveló una dolorosa experiencia personal que afectó su carrera musical. Confesó que ha sido víctima de extorsión.

"Yahaira cuéntanos, ¿tú también has sido víctima de extorsión? Y has callado y has tenido que cancelar eventos", le preguntó la reportera de Karibeña. "Sí, claro que sí. Obviamente, por eso estamos aquí todos los artistas. Solamente queremos un Gobierno que nos proteja", explicó la cantante.