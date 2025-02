Flavia Laos descarta romance con famoso doctor de Hollywood y Diealis: "Soltera, pero nunca sola"

Flavia Laos descartó tener algún tipo de relación sentimental con el streamer Diealis o el cirujano de Hollywood Robert Dorfman. La influencer se mostró incómoda al hablar sobre su vida sentimental y le dio prioridad a su faceta musical, que sigue creciendo.

La exintegrante de Esto es Guerra llegó a las instalaciones de América Televisión para ser entrevistada por Jazmín Pinedo. Sin embargo, fue abordada por los reporteros de América Hoy y se mostró visiblemente incómoda al declarar para el programa.

"¿Volverías a visitarnos en América Hoy?" le preguntaron. "Si me tratan bien, sí voy. Tú sabes que yo soy buena onda, no me peleo con nadie, nunca he tratado mal a nadie", respondió Flavia.