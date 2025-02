Magaly pone en su lugar a Neutro por hablar 'pestes' de Jossmery Toledo: "Tan irrespetuoso y groserísimo"

El streamer Neutro se hizo famoso en la televisión luego de hablar que Jossmery Toledo pedía muchas cosas caras durante su viaje a Colombia. Después de ello, la expolicía también salió a defenderse en varios medios. Ahora, el joven durante un streaming habría hablado de ella nuevamente, pero con falta de respeto que Magaly lo criticó.

La conductora Magaly Medina puso en su lugar al streamer Neutro en su programa de televisión, tras hablar muy mal de la expolicía Jossmery Toledo. Para la comunicadora, este joven de las redes sociales tiene una gran falta de caballerosidad y moralidad al hablar sobre una mujer, todo para poder ganar más fama y aparecer en programas de TV.

"Se puso en una transmisión en vivo a hablar pestes de Jossmery Toledo, a la que invitó a Colombia según él solo para hacer contenido, pero un hombre que habla así, me parece de lo más bajo, anti caballeroso, tan irrespetuoso ¿Cuál es la calidad moral de estos tipos? que de pronto ahora sienten de la fama, hablar así de la mujer sea quien sea, eso no es la manera de hablar, groserísimo", expresó.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', mostraron la transmisión que el streamer hizo en su canal y donde estuvo hablando sobre lo que Toledo estaría declarando a los medios en televisión. Es entonces, cuando usa palabras fuertes donde afirma que nunca quiso tener algo más con la expolicía que solo contenido para redes sociales.

"Toda la vida habla de que ella me dio vida, oe qué vida me vas a dar, si el que te dio vida fui yo. Saliste en un live mío, te llamaron a la televisión de vuelta, a dónde vas te preguntan por mí. Desde el comienzo yo le dije: 'vamos hacer contenido, pero yo a ti no te quiero dar un beso, no te quiero fornic**, nada. No te estoy llevando a gilearte, no te quiero comer y en ningún momento le dije para comernos", expresó durante su live.