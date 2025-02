Magaly Medina tras 'coqueteos' entre Gisela y Sergio George: "Ahí hay un flirteo bravo"

La conductora Gisela Valcárcel ha iniciado una nueva etapa en redes sociales, donde entrevista a diversas personalidades. Sin embargo, una reciente conversación con el productor musical Sergio George llamó la atención de sus seguidores por el tono de la interacción, que algunos calificaron como coqueteo.

En el programa Magaly TV: La Firme se difundieron las imágenes de la transmisión en vivo donde Gisela Valcárcel entrevistó a Sergio George. Durante la conversación, un momento en particular generó especulaciones sobre un posible coqueteo entre ambos.

"Te invito yo oficialmente ahora", dijo el productor musical. A lo que Gisela respondió con una sonrisa: "¿Cuándo es la próxima alfombra? Pero me invitas...". En ese momento, Sergio replicó: "Pero esta vez no me canceles". Estas palabras hicieron que la conductora se mostrara nerviosa y sorprendida ante la situación.