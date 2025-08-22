Alejandra Baigorria ya entraría en tratamiento para salir embarazada: "Para fin de año"

Desde hace muchos años, Alejandra Baigorria ha dejado en claro que quiere ser madre y después de casarse hace unos meses con Said Palao, ya estaría en planes. La joven empresaria reveló que tiene calculado salir embarazada antes de fin de año.

Alejandra Baigorria sobre un pronto embarazo

El programa 'Amor y Fuego' asistió al cumpleaños de la streamer Zully, donde varios personajes de la farándula asistieron. Entre ellos, estaba Alejandra Baigorria quien le regaló una cartera marca Gucci. Es así como la empresaria fue abordada por el medio de televisión y fue consultada sobre llamar pronto a la cigüeña.

"Tengo una cita con mi doctor, donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos y que todo esté bien, comenzar a encargar. Tengo que dejar de cuidarme y ya, que salga lo que tiene que salir. Yo calculo que antes para fin de año, para el viaje de año nuevo ya si pega, pega, el otro año espero ya estar con pancita", expresó la joven.

Como se conoce, Said Palao y Baigorria han expresado sus deseos de tener un hijo juntos y vienen esperando el momento indicado para tenerlo como siempre lo han soñado. Ahora, la 'rubia de Gamarra' afirma que ya entraría en planes junto a su esposo para poder salir embarazada antes que acabe el 2025.

Sobre las disculpas de su hermana

Durante este evento, la empresaria también fue consultada sobre las recientes declaraciones de Thamara Medina en sus redes sociales. Como se recuerda, en la boda de Alejandra ocurrió un hecho muy lamentable que acaparó portadas, su hermana agredió a su madre al final de la fiesta en la recepción causando indignación y destapó muchos problemas dentro de la familia Baigorria.

"Es un tema que no voy a opinar, pero está bien, es lo que ella sintió en el momento que lo sintió. Ella está es lo correcto, es lo que tenía que hacer. (son familia) obvio, es mi hermana, todo cometemos errores. Es un tema que voy a mantener en reserva porque es familiar", expresó la 'gringa' ante las cámaras.

De esta forma, Alejandra Baigorria dio declaraciones sobre varios temas que pasan dentro de su familia. Así mismo, contó que ya viene planeando todo para poder quedar embarazada con su esposo Said Palao y poder anunciarlo antes que acabe el 2025. La joven empresaria se encuentra muy emocionada por este paso importante, pero lo hace con calma.