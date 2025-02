Tula Rodríguez aclara si está soltera tras confesar a cantante que era su crush: "No me hago la santa"

Tula Rodríguez sigue disfrutando de su soltería y, fiel a su estilo, no tiene problema en hablar sobre su vida personal. Esta vez, la exconductora salió al frente para aclarar los rumores que la vinculan con el rockero Jhovan Tomasevich, luego de que confesara en una entrevista que él fue su crush. Ante la especulación de si intentó conquistarlo, Tula fue clara y respondió sin rodeos.

En medio de las especulaciones sobre su supuesto interés en Jhovan Tomasevich, Tula Rodríguez decidió contar su verdad y aseguró que solo se trató de una confesión sin mayores intenciones.

"¡No! Le dije que me gustaba porque me parecía un churro, que era mi crush. Se lo dije cuando ya habían pasado muchos años de eso" , explicó, dejando en claro que no hubo ningún intento de acercamiento amoroso con el cantante.

Además, Tula aseguró que no está desesperada por encontrar el amor y que, si llega alguien a su vida, deberá estar a su altura.

Sobre su estado sentimental, Tula dejó claro que se siente bien estando sola y que no necesita de nadie para sentirse plena.