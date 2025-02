Tula Rodríguez aconseja a Xiomy Kanashiro tras terminar con Farfán: "Callado come doble"

La conductora Tula Rodríguez se convirtió en noticia luego de su reciente participación en el podcast "Nadie se salva". Durante la conversación, Rodríguez promovió su nuevo proyecto Pitukoneras, pero también se refirió a la reciente ruptura entre el exfutbolista Jefferson Farfán y la bailarina Xiomy Kanashiro. Su opinión generó comentarios en redes sociales, especialmente por el consejo que dio a la joven.

En el programa de YouTube "Nadie se salva", conducido por Jhovan Tomasevich, Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, la exconductora de televisión se enteró en vivo de la ruptura entre Farfán y Kanashiro. Al respecto, dio un peculiar comentario en tono de consejo hacia la bailarina, dejando entrever que no debería hacer público su desamor.

"Ay, cosita... es que callado come doble, no tiene por qué estar contando nada", expresó Rodríguez. Además, cuando los panelistas mencionaron la inexperiencia de Kanashiro en relaciones mediáticas, Tula agregó: "Bueno, pero él tampoco ya no es tan cachorro".