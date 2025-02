Yahaira Plasencia reaparece en redes tras la separación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

A pesar de que su relación terminó hace años, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán siguen siendo vinculados en distintas situaciones. En medio de la reciente ruptura del exfutbolista con Xiomy Kanashiro, la salsera habría enviado una indirecta a través de sus redes sociales, lo que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

Tras conocerse el fin de la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Yahaira Plasencia publicó un video en sus historias de Instagram que llamó la atención. En las imágenes, la cantante aparece tomando clases de canto y entonando una balada, lo que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su expareja.

Este no fue el único contenido que levantó sospechas. Días antes, en su cuenta de TikTok, Plasencia compartió un video con un mensaje que algunos consideraron una indirecta.

Hace algunas semanas, Yahaira Plasencia y Xiomy Kanashiro coincidieron en la celebración del aniversario de Iquitos. Mientras la salsera era la artista principal, la bailarina se encargaba de la animación del evento.

Según rumores, la cantante retrasó su presentación por dos horas tras enterarse de la presencia de Kanashiro. Sin embargo, al ser consultada, negó cualquier tipo de incomodidad.

Asimismo, Yahaira mostró su molestia por seguir siendo relacionada con Jefferson Farfán, a pesar de que su romance terminó hace años.

"Hace muchos años pasó lo de nosotros y me siguen relacionando hasta el día de hoy, y no entiendo por qué. Han pasado muchos años. Entonces, yo de verdad preferiría que ya no me sigan calculando más con él. Estoy tranquila, enfocada en mis cosas, sin necesidad de hablar de nadie ni nada, así como estoy", sostuvo.