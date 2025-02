Austin Palao y Hugo García mandan tremenda INDIRECTA a sus exnovias: "No me olvidas"

Hugo García y Austin Palao se encuentran de vacaciones en el extranjero y aprovecharon para hacer un video juntos en un divertido juego. Sin embargo, la atención se la llevó una indirecta que Austin le habría mandado a su última exnovia. Conoce más detalles de este chisme en la siguiente nota de Karibeña.

¿Austin y Hugo envían indirecta?

Los participantes del programa Esto es Guerra recorrieron las calles en el extranjero cuando de repente se encontraron con una máquina para jugar al box. La máquina consistía en golpear un pequeño saco para alcanzar el máximo puntaje.

Según Austin, quien publicó el video, el juego se llama "Golpeando tus mentiras", lo cual llamó la atención de sus seguidores. Enseguida, ambos procedieron a hacer varios intentos y alcanzaron puntajes de aproximadamente 920 cada uno.

No obstante, llamó la atención el mensaje de despedida que dijo Austin Palao antes de cortar el video. "Ganamos, un besito para ti, que no me olvidas", expresó, mandando un beso a la cámara.

La frase no pasó inadvertida para sus seguidores, quienes rápidamente indicaron que habría estado dirigida hacia Flavia. "El final me sonó a indirecta jajaja", "Austin, ¿quién podría olvidarte?", "El final es lo mejor", "Me encantó el final, besitos", expresaron los seguidores.

¿Austin y Flavia se reecontraron?

La posibilidad de un reencuentro entre Flavia Laos y Austin Palao ha despertado intriga entre sus seguidores, luego de que ambos viajaran casi simultáneamente a Buenos Aires. En redes sociales, muchos usuarios especularon sobre el significado de esta coincidencia.

Durante su estadía en la capital argentina, Flavia Laos compartió diversas publicaciones junto a los influencers Percy Pls y Jorge Chacón. Además, fue una de las invitadas a la celebración de cumpleaños del influencer Lizardo Ponce. Por su parte, Austin Palao viajó al mismo destino junto a su amigo Hugo García y aprovechó la oportunidad para visitar a Renato Rossini, quien actualmente reside en Argentina tras su participación en el reality Gran Hermano.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado un reencuentro, la coincidencia ha generado comentarios y especulaciones en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en preguntarse si el viaje tiene algún trasfondo o si simplemente se trató de una casualidad.

El comentario final de Austin, aunque podría haber sido una broma inocente, dejó a sus seguidores especulando sobre su posible destinatario. Las indirectas nunca pasan desapercibidas, y sus fans no tardaron en hacer sus propias interpretaciones sobre el mensaje.