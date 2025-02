Renato Rossini Jr. busca volver a Gran Hermano con campaña junto a Hugo García y Austin Palao

El modelo e influencer Renato Rossini Jr. ha intensificado su campaña para regresar a "Gran Hermano" a través del repechaje, sorprendiendo a sus seguidores con el respaldo de conocidos personajes del entretenimiento. En los últimos días, ha compartido imágenes y videos junto a Hugo García y Austin Palao, generando gran expectativa sobre su posible retorno al reality argentino.

A través de sus redes sociales, Renato Rossini Jr. publicó historias desde el set de Gran Hermano, donde se mostró promoviendo su regreso. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su encuentro con los chicos reality peruanos Hugo García y Austin Palao, quienes lo acompañaron en esta etapa de la competencia. El creador de contenido Ric La Torre comentó sobre esta inesperada alianza.

"Renato Rossini quiere regresar a la casa de Gran Hermano Argentina . ¡Hoy es el repechaje! Renato al 9009 porque aquí lo criticamos, pero él ya sabe lo que tiene que hacer y por quién tiene que ir. Vamos a despellejar este chisme porque Austin Palao y Hugo García llegaron también al reality. ¿Será que fueron a apoyarlo o a tantear oportunidades por Argentina? No lo sabemos".

Además, Rossini Jr. compartió un video de su compañero de reality, Ulises Apostolo Borleto, en el que invitaba a sus seguidores a votar por él.

Las reacciones no tardaron en aparecer, y tanto seguidores como amigos del modelo han mostrado su apoyo, llenando las redes con mensajes a favor de su regreso al programa.

Renato Rossini Jr. no ha pasado desapercibido en la televisión argentina. Tras su eliminación, ha continuado apareciendo en diversos espacios, generando opiniones divididas entre los conductores. En su última participación en La Vizcachera, protagonizó un tenso momento con Catalina Gorostidi, exintegrante de "Gran Hermano", quien le aseguró que no ganaría el reality.

"No vas a ganar, no vas a ganar", insistió Gorostidi en tono desafiante. Sin perder la calma, Rossini Jr. le respondió con seguridad: "Me encanta. Te lo juro por Dios, que voy a ganar". La discusión continuó con Cata reafirmando su postura, mientras el peruano mantenía su confianza en la victoria.